Agenda Deportiva ESPN: Boston Celtics vs Golden State Warriors, PSG vs Atlético de Madrid, Barcelona vs Estrella Roja, Fase de grupos Champions League, Europa League, NBA Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

UEFA Europa League

11:15 AM │ Besiktas vs Malmo

UEFA Champions League

1:30 PM │ Brujas vs Aston Villa

1:30 PM │ Shakhtar Donetsk vs Young Boys

3:40 PM │ Inter vs Arsenal

3:40 PM │ Stuttgart vs Atalanta

3:40 PM │ Sparta Praga vs Brest

3:40 PM │ Feyenoord vs RB Salzburg

3:40 PM │ Estrella Roja vs Barcelona

3:40 PM │ Bayern Munich vs Benfica

3:40 PM │ PSG vs Atlético de Madrid

NBA

8:30 PM │ Boston Celtics vs Golden State Warriors