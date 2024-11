Agenda Deportiva ESPN: Chelsea vs Arsenal, Real Sociedad vs Barcelona, Inter vs Napoli, La Liga, Bundesliga, Serie A y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Serie A

11:00 AM | Fiorentina vs. Hellas Verona

11:00 AM | Roma vs. Bologna

2:00 PM | Monza vs. Lazio

4:45 PM | Inter vs. Napoli

La Liga de España

10:00 AM | Real Betis vs. Celta de Vigo

12:15 PM | Mallorca vs. Atlético Madrid

2:30 PM | Getafe vs. Girona

2:30 PM | Valladolid vs. Athletic Bilbao

5:00 PM | Real Sociedad vs. Barcelona

Premier League

11:00 AM | Manchester United vs. Leicester City

11:00 AM | Nottingham Forest vs. Newcastle

11:00 AM | Tottenham vs. Ipswich Town

1:30 PM | Chelsea vs. Arsenal

Ligue 1 de Francia

11:00 AM | Niza vs. Lille

1:00 PM | Le Havre vs. Reims

1:00 PM | Montpellier vs. Brest

1:00 PM | Rennes vs. Toulouse

4:45 PM | Lyon vs. Saint Etienne

Bundesliga

11:30 AM | Augsburgo vs. Hoffenheim

1:30 PM | Stuttgart vs. Frankfurt

3:30 PM | Heidenheim vs. Wolfsburgo

NFL (Fútbol Americano)

3:00 PM | Pittsburgh Steelers vs. Washington Commanders

3:00 PM | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos

6:00 PM | Tennessee Titans vs. Los Angeles Chargers

6:25 PM | Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles

10:00 PM | Detroit Lions vs. Houston Texans