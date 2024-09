Agenda Deportiva ESPN: Dodgers vs Cubs, Phillies vs Rays, Braves vs Reds, MLB, Nations League, NFL y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

6:40 PM | Miami en Pittsburgh

6:40 PM | Tampa Bay en Philadelphia

6:40 PM | Cincinnati en Atlanta

7:05 PM | Kansas City en New York

7:07 PM | New York en Toronto

7:10 PM | Baltimore en Boston

7:40 PM | Los Angeles en Minnesota

7:40 PM | Cleveland en Chicago

10:10 PM | Chicago en Los Angeles

Nations League

12:00 PM | Chipre vs. Kosovo

2:45 PM | Francia vs. Bélgica

2:45 PM | Israel vs. Italia

2:45 PM | Montenegro vs. Gales

2:45 PM | Noruega vs. Austria

2:45 PM | Rumania vs. Lituania

2:45 PM | Eslovenia vs. Kazajistán

2:45 PM | Turquía vs. Islandia

NFL (Fútbol Americano)

8:00 PM | San Francisco 49ers vs. Nueva York Jets