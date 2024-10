Agenda Deportiva ESPN: Dodgers vs Mets, MLB Playoffs, Premier League, Serie A, La Liga, Mundial Femenino Sub 17 y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

8:00 PM New York vs Los Angeles Serie A

9:00 AM │ Lecce vs. Fiorentina

9:00 AM │ Venezia vs. Atalanta

12:00 PM │ Cagliari vs. Torino

2:45 PM │ Roma vs. Inter

Liga de España

8:00 AM │ Mallorca vs. Rayo Vallecano

10:15 AM │ Atlético Madrid vs. Leganés

12:30 PM │ Villarreal vs. Getafe

3:00 PM │ Barcelona vs. Sevilla

Ligue 1 de Francia

9:00 AM │ Le Havre vs. Lyon

11:00 AM │ Auxerre vs. Reims

11:00 AM │ Nantes vs. Niza

11:00 AM │ Toulouse vs. Angers

2:45 PM │ Montpellier vs. Marsella

Premier League

9:00 AM │ Wolverhampton vs. Manchester City

11:30 AM │ Liverpool vs. Chelsea

Bundesliga

9:30 AM │ Holstein Kiel vs. Unión Berlín

11:30 PM │ Wolfsburgo vs. Werder Bremen