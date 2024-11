Agenda Deportiva ESPN: GS Warriors vs. Oklahoma City Thunder, NBA, Europa League, Conference League y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

NBA

10:00 PM │ GS Warriors vs. Oklahoma City Thunder

UEFA Europa League

02:45 PM │ Besiktas vs. Maccabi Tel Aviv

02:45 PM │ Dinamo Kiev vs. Viktoria Pilsen

02:45 PM │ Lazio vs. Ludogorets

02:45 PM │ Qarabag vs. Lyon

02:45 PM │ Rigas vs. PAOK

02:45 PM │ AZ Alkmaar vs. Galatasaray

02:45 PM │ Athletic Bilbao vs. Elfsborg (DGO, ESPN)

02:45 PM │ Anderlecht vs. Porto (DGO, ESPN 4)

04:40 PM │ Tottenham vs. Roma

04:40 PM │ Manchester United vs. Bodo/Glimt

05:00 PM │ Slavia Praga vs. Fenerbahce

05:00 PM │ Braga vs. Hoffenheim

05:00 PM │ Ferencvarosi vs. Malmo

05:00 PM │ FCSB vs. Olympiakos

05:00 PM │ Twente vs. Union SG

05:00 PM │ Real Sociedad vs. Ajax

05:00 PM │ Midtjylland vs. Frankfurt

05:00 PM │ Niza vs. Rangers

UEFA Conference League

12:30 PM │ Astana vs. Vitoria SC

02:45 PM │ The New Saints vs. Djurgardens

02:45 PM │ St. Gallen vs. TSC

02:45 PM │ Panathinaikos vs. HJK

02:45 PM │ FC Noah vs. Vikingur

02:45 PM │ Molde vs. APOEL

02:45 PM │ Dinamo Minsk vs. Copenhague

02:45 PM │ Cercle Brugge vs. Hearts

02:45 PM │ Celje vs. Jagiellonia

02:45 PM │ Borac vs. LASK

02:45 PM │ Heidenheim vs. Chelsea

05:00 PM │ Omonia Nicosia vs. Legia Varsovia

05:00 PM │ Olimpija vs. Larne

05:00 PM │ Mlada Boleslav vs. Real Betis

05:00 PM │ FC Lugano vs. KAA Gent

05:00 PM │ Fiorentina vs. Pafos

05:00 PM │ Rapid Viena vs. Shamrock Rovers

Euroliga

03:00 PM │ Zalgaris Kaunas vs. Baskonia

04:30 PM │ Paris Basketball vs. Bologna