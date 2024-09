Agenda Deportiva ESPN: Guardians vs Twins, Braves vs Dodgers, Falcons vs Eagles, MLB, Serie A, WWE y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

7:40 PM – Minnesota en Cleveland

8:10 PM – Washington en New York (Jake Irvin vs Sean Manaea)

8:20 PM – Los Angeles en Atlanta (Yoshinobu Yamamoto vs Max Fried)

8:40 PM – Detroit en Kansas City (Sin decisión vs Seth Lugo)

8:40 PM – Oakland en Chicago

8:40 PM – Philadelphia en Milwaukee

8:45 PM – Pittsburgh en St. Louis

9:40 PM – Arizona en Colorado

10:38 PM – Chicago en Los Angeles

10:40 PM – Houston en San Diego Serie A

1:30 PM – Parma │ Udinese

3:45 PM – Lazio │ Hellas Verona WWE (World Wrestling Entertainment)

9:00 PM – RAW