Agenda Deportiva ESPN: Mets vs Dodgers, Apertura Mundial Femenino Sub 17, Dominicana vs Ecuador, MLB Playoffs y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

9:08 PM – Los Angeles Dodgers vs New York Mets

Serie empatada 1-1

Brasileirao

8:45 PM – Fortaleza vs Atlético Mineiro

8:45 PM – Sao Paulo vs Vasco da Gama

WNBA

9:00 PM – Semifinales: Minnesota Lynx vs Connecticut Sun (ESPN 2)

10:30 PM – Semifinales: Las Vegas Aces vs New York Liberty

Mundial Femenino Sub-17

4:00 PM – Nueva Zelanda vs Nigeria

4:00 PM – España vs Estados Unidos

7:00 PM – Corea del Sur vs Colombia

7:00 PM – República Dominicana vs Ecuador