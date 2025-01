Agenda Deportiva ESPN: Oklahoma City Thunder vs Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs vs Milwaukee Bucks, Real Madrid vs Mallorca y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio NBA

8:00 PM │ Toronto en Cleveland

8:00 PM │ Golden State en Detroit

8:00 PM │ Minnesota en Orlando

9:00 PM │ Houston en Memphis

9:30 PM │ Portland en Dallas

10:00 PM │ Atlanta en Phoenix

10:00 PM │ Miami en Utah Copa del Rey

3:00 PM │ Real Madrid vs. Mallorca Abierto de Australia

8:00 PM │ Clasificación Carabao Cup

3:45 PM │ Semifinal (Ida): Tottenham vs. Liverpool