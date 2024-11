Agenda Deportiva ESPN: Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans, Celtics vs Nets, Bulls vs Knicks, Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio NBA 9:00 PM | Indiana en Orlando

9:30 PM | Boston en Brooklyn

9:30 PM | Chicago en New York

9:30 PM | Cleveland en Philadelphia

9:30 PM | New Orleans en Oklahoma City

10:00 PM | LA en Houston

10:00 PM | Detroit en Milwaukee

10:00 PM | Washington en San Antonio ATP World Tour Finals 10:00 AM | Round Robin #4 Euroliga 4:30 PM | Paris Basketball vs. Zalgiris Kaunas NHL 9:30 PM | Washington Capitals vs. Toronto Maple Leafs