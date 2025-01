Agenda deportiva ESPN: Oklahoma City Thunder vs New York Knicks, Magic vs Bucks, Lakers vs Hornets, FA Cup, La Liga, y más Mantente informado y disfruta del mejor deporte

8:00 PM | Golden State en Indiana

8:00 PM | Milwaukee en Orlando

8:00 PM | New Orleans en Philadelphia

8:30 PM | Sacramento en Boston

8:30 PM | Oklahoma City en New York

9:00 PM | Washington en Chicago

10:00 PM | Brooklyn en Denver Ligue 1 de Francia

2:00 PM | Nantes vs Mónaco

4:00 PM | Auxerre vs Lille Serie A

3:30 PM | Lazio vs Como Bundesliga

3:30 PM | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Liga de España

4:00 PM | Rayo Vallecano vs Celta de Vigo FA Cup

3:45 PM | Wycombe Wanderers vs Portsmouth

3:50 PM | Aston Villa vs West Ham