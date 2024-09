Agenda Deportiva ESPN: Orioles vs Giants, Guardians vs Twins, Cubs vs Athletics MLB ,Copa Libertadores, Copa Sudameriana, Mundial Futsal 2024 Mantente informado y disfruta del mejor deporte

MLB: 2:20 PM | Oakland vs. Chicago

3:10 PM | Arizona vs. Colorado

4:07 PM | Chicago vs. Los Angeles

6:35 PM | San Francisco vs. Baltimore

6:40 PM | Atlanta vs. Cincinnati

6:40 PM | Houston vs. San Diego

6:40 PM | Los Angeles vs. Miami

6:40 PM | Minnesota vs. Cleveland

6:50 PM | Boston vs. Tampa Bay

7:10 PM | Washington vs. New York

7:40 PM | Detroit vs. Kansas City

7:40 PM | Philadelphia vs. Milwaukee

7:45 PM | Pittsburgh vs. St. Louis

8:05 PM | Toronto vs. Texas

9:40 PM | New York vs. Seattle UEFA Champions League: 12:45 PM | Bologna vs. Shakhtar Donetsk

12:45 PM | Sparta Praga vs. Salzburgo

3:00 PM | Celtic vs. Slovan Bratislava

3:00 PM | Brujas vs. Borussia Dortmund

3:00 PM | Manchester City vs. Inter

3:00 PM | PSG vs. Girona Copa Conmebol Libertadores: 6:00 PM | Fluminense vs. Atlético Mineiro Mundial Futsal 2024: 08:30 PM | Angola vs. Ucrania (Grupo C)

08:30 PM | Libia vs. Kazajistán (Grupo D)

11:00 PM | Argentina vs. Afganistán (Grupo C)

11:00 PM | España vs. Nueva Zelanda (Grupo D)