Agenda Deportiva ESPN: Orioles vs Royals, Padres vs Braves, Astros vs Tigers, Brewers vs Mets, MLB, Champions League y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

3:30 PM – Detroit en Houston

5:00 PM – Kansas City en Baltimore

6:30 PM – New York en Milwaukee

9:30 PM – Atlanta en San Diego

UEFA Champions League

1:45 PM – Salzburgo vs Brest

1:45 PM – Stuttgart vs Sparta Praga

4:00 PM – Arsenal vs Paris Saint-Germain

4:00 PM – Barcelona vs Young Boys

4:00 PM – Bayer Leverkusen vs Milan

4:00 PM – Borussia Dortmund vs Celtic

4:00 PM – Inter vs Estrella Roja

4:00 PM – PSV vs Sporting Lisboa

4:00 PM – Slovan Bratislava vs Manchester City