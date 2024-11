Agenda Deportiva ESPN: Pacers vs Heats, Cavaliers vs Hornets, Bulls vs Rockets, Knicks vs Nets, NBA, Final ATP Finals, NFL Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

NBA

4:30 PM – Phoenix Suns vs. Minnesota Timberwolves

6:00 PM – Miami Heat vs. Indiana Pacers

7:00 PM – Charlotte Hornets vs. Cleveland Cavaliers

7:00 PM – Detroit Pistons vs. Washington Wizards

7:00 PM – Denver Nuggets vs. Memphis Grizzlies

7:00 PM – Atlanta Hawks vs. Portland Trail Blazers

8:00 PM – Brooklyn Nets vs. New York Knicks

8:00 PM – Houston Rockets vs. Chicago Bulls

8:00 PM – Dallas Mavericks vs. Oklahoma City Thunder

10:00 PM – Utah Jazz vs. Los Angeles Lakers

UEFA Nations League

10:00 AM – Letonia vs. Armenia

10:00 AM – Macedonia vs. Islas Feroe

1:00 PM – Austria vs. Eslovenia (Transmisión por ESPN 2)

1:00 PM – Inglaterra vs. Irlanda

1:00 PM – Finlandia vs. Grecia

1:00 PM – Noruega vs. Kazajistán

3:45 PM – Israel vs. Bélgica

3:45 PM – Italia vs. Francia

NFL (Fútbol Americano)

2:00 PM – Las Vegas Raiders vs. Miami Dolphins

2:00 PM – Baltimore Ravens vs. Pittsburgh Steelers

5:00 PM – Atlanta Falcons vs. Denver Broncos

5:00 PM – Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

9:00 PM – Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Chargers

ATP World Tour Finals

12:50 PM – Final