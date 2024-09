Agenda deportiva ESPN por Disney Plus: Mets vs Red Sox, Diamondbacks vs Giants, MLB, Mundial Femenino Sub 20 Colombia 2024, US Open y mucho más Mantente Informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

6:35 PM – Chicago vs. Baltimore

6:40 PM – Washington vs. Miami

6:50 PM – Minnesota vs. Tampa Bay

7:07 PM – Philadelphia vs. Toronto

7:10 PM – Boston vs. New York

7:20 PM – Colorado vs. Atlanta

7:40 PM – Cleveland vs. Kansas City

7:40 PM – Pittsburgh vs. Chicago

7:40 PM – St. Louis vs. Milwaukee

8:05 PM – New York vs. Texas

9:38 PM – Los Angeles vs. Los Angeles

9:40 PM – Seattle vs. Oakland

9:45 PM – Arizona vs. San Francisco

Mundial Femenino Sub-20

5:00 PM – Francia vs. Brasil

5:00 PM – México vs. Australia

8:00 PM – Colombia vs. Camerún

8:00 PM – Fiji vs. Canadá

US Open

12:00 PM – Cuartos de Final: Taylor Fritz vs. Alexander Zverev

7:00 PM – Cuartos de Final: Grigor Dimitrov vs. Frances Tiafoe

ESPN Knockout

2:30 AM – Título Supergallo AMB, CMB, OMB y FIB: Naoya Inoue vs. TJ Doheny