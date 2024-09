Agenda Deportiva ESPN por Disney Plus: Orioles vs White Sox, Blue Jays vs Phillies, Mets vs Red Sox, España enfrenta a Paraguay en el Mundial, MLB, US Open, Mundial Femenino Sub 20 y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

¡Claro! Aquí tienes la agenda deportiva con los horarios a la izquierda y los eventos a la derecha: MLB 4:07 PM: Philadelphia en Toronto

7:35 PM: Chicago en Baltimore

7:40 PM: Houston en Cincinnati

7:40 PM: Washington en Miami

7:50 PM: Minnesota en Tampa Bay

8:10 PM: Boston en New York

8:20 PM: Colorado en Atlanta

8:40 PM: Cleveland en Kansas City

8:40 PM: Pittsburgh en Chicago

8:40 PM: St. Louis en Milwaukee

9:05 PM: New York en Texas

10:38 PM: Los Angeles en Los Angeles

10:40 PM: Detroit en San Diego

10:40 PM: Seattle en Oakland

Arizona en San Francisco US OPEN 13:00: Cuartos de final: Jack Draper vs. Alex De Minaur

20:00: Cuartos de final: Jannik Sinner vs. Daniil Medvéved Mundial Femenino sub 20 6:00 PM: España vs Paraguay

6:00 PM: Alemania vs Nigeria

9:00 PM: Marruecos vs Estados Unidos

9:00 PM: Venezuela vs Corea del Sur