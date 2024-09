Agenda deportiva ESPN por Disney Plus: Orioles vs White Sox, Guardians vs Royals, Reds vs Astros, Mundial Femenino Sub-20, MLB y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

3:10 PM – St. Louis vs. Milwaukee

4:05 PM – Chicago vs. Baltimore

5:10 PM – Cleveland vs. Kansas City

5:10 PM – Houston vs. Cincinnati

5:10 PM – Los Angeles vs. Arizona

5:10 PM – Detroit vs. San Diego

7:40 PM – Minnesota vs. Tampa Bay

7:50 PM – Seattle vs. Oakland

8:07 PM – Boston vs. New York

8:10 PM – Pittsburgh vs. Chicago

9:05 PM – New York vs. Texas

US Open

12:00 PM – Octavos de final

13:00 PM – Octavos de final

20:00 PM – Octavos de final

Mundial Femenino Sub-20

6:00 PM – Ghana vs. Austria

6:00 PM – Argentina vs. Corea del Norte

9:00 PM – Japón vs. Nueva Zelanda

9:00 PM – Costa Rica vs. Países Bajos