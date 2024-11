Agenda Deportiva ESPN: Real Madrid vs AC Milan, Liverpool vs Bayern Leverkusen, Man City vs Sporting de Lisboa, UEFA Champions League, NHL y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

UEFA Champions League

2:45 PM | PSV Eindhoven vs. Girona

2:45 PM | Slovan Bratislava vs. Dinamo Zagreb

5:00 PM | Bologna vs. Monaco

5:00 PM | Borussia Dortmund vs. Sturm Graz

5:00 PM | Celtic vs. RB Leipzig

5:00 PM | Lille vs. Juventus

5:00 PM | Liverpool vs. Bayer Leverkusen

5:00 PM | Real Madrid vs. Milan

5:00 PM | Sporting Lisboa vs. Manchester City

WTA Finals

9:30 AM | Round Robin Día 4

NHL

8:00 PM | Toronto Maple Leafs vs. Boston Bruins