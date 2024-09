Agenda deportiva ESPN: Reds vs Astros, Phillies vs Marlins, Braves vs Rockies, Juega Argentina vs Colombia, MLB, US Open, Mundial Femenino Sub 20, Eliminatorias Sudamericanas y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

1:10 PM – Houston en Cincinnati

1:10 PM – Minnesota en Tampa Bay

3:37 PM – Seattle en Oakland

3:45 PM – Arizona en San Francisco

6:40 PM – Philadelphia en Miami

6:40 PM – Washington en Pittsburgh

7:20 PM – Colorado en Atlanta

8:05 PM – Los Angeles en Texas Eliminatorias Sudamericanas

17:00 – Bolivia vs. Venezuela

21:00 – Argentina vs. Chile Mundial Femenino Sub-20

6:00 PM – México vs. Colombia

6:00 PM – Nueva Zelanda vs. Camerún

9:00 PM – Canadá vs. Brasil

9:00 PM – Fiyi vs. Francia US OPEN

20:00 – Semifinales femeninas NFL (Fútbol Americano)

21:00 – Chiefs vs. Ravens