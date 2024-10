Agenda Deportiva ESPN: Yankees vs Guardians, Dodgers vs Mets, Playoffs MLB, Mundial Femenino Sub 17 y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB

5:08 PM | New York en Cleveland

8:08 PM | Los Angeles en New York

Mundial Femenino Sub-17

4:00 PM | Corea del Norte vs México

4:00 PM | Japón vs Polonia

7:00 PM | Brasil vs Zambia

7:00 PM | Inglaterra vs Kenia

Euroliga

2:00 PM | Maccabi vs Partizan

2:30 PM | Milan vs Zalgaris Kaunas

2:45 PM | Real Madrid vs Panathinaikos

2:45 PM | Bayern Munich vs París Basketball