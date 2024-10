Agenda Deportiva ESPN: Yankees vs Guardians, MLB Playoffs, Premier League, La Liga, Serie A y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte

MLB

9:08 PM – New York en Cleveland

Premier League

08:30 AM – Tottenham vs West Ham

11:00 AM – Fulham vs Aston Villa

11:00 AM – Ipswich Town vs Everton

11:00 AM – Manchester United vs Brentford

11:00 AM – Newcastle vs Brighton

11:00 AM – Southampton vs Leicester City

1:30 PM – Bournemouth vs Arsenal (Transmisión por ESPN)

Liga de España

09:00 AM – Athletic Bilbao vs Espanyol

11:15 AM – Osasuna vs Real Betis

1:30 PM – Girona vs Real Sociedad

4:00 PM – Celta de Vigo vs Real Madrid

Serie A

10:00 AM – Como vs Parma

10:00 AM – Genoa vs Bologna

1:00 PM – Milan vs Udinese

3:45 PM – Juventus vs Lazio (Transmisión por Disney+ Premium)

Bundesliga

10:30 AM – Mainz 05 vs RB Leipzig

10:30 AM – Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

10:30 AM – Borussia Mönchengladbach vs Heidenheim 1846

10:30 AM – Friburgo vs Augsburgo

10:30 AM – Hoffenheim vs Bochum

1:30 PM – Bayern Munich vs Stuttgart

Ligue 1 de Francia

12:00 PM – Brest vs Rennes

2:00 PM – Saint Étienne vs Lens

4:00 PM – PSG vs Racing de Estrasburgo

ESPN Knockout

3:30 PM – Adam Azim vs Ohara Davies

9:10 PM – Tim Tszyu vs Bakhram Murtazaliev

F1 | GP Estados Unidos

2:50 PM – Carrera Sprint

6:55 PM – Clasificación (Carrera)