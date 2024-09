Agenda Deportiva ESPN: Yankees vs Mariners, Dodgers vs Marlins, Jets vs Patriots, MLB, Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

MLB 1:05 PM

San Francisco en Baltimore 1:10 PM

Atlanta en Cincinnati 1:10 PM

Minnesota en Cleveland 2:35 PM

Toronto en Texas 4:10 PM

New York en Seattle 4:40 PM

Los Angeles en Miami 6:50 PM

Boston en Tampa Bay 7:15 PM

Arizona en Milwaukee 7:15 PM

Philadelphia en New York 7:15 PM

Pittsburgh en St. Louis 7:40 PM

Washington en Chicago 8:10 PM

Los Angeles en Houston UEFA Champions League 12:30 PM

Estrella Roja │ Benfica 12:30 PM

Feyenoord │ Bayer Leverkusen 2:40 PM

Monaco │ Barcelona 2:40 PM

Atalanta │ Arsenal 2:40 PM

Brest │ Sturm Graz 2:40 PM

Atlético de Madrid │ RB Leipzig Copa Conmebol Libertadores 5:45 PM

Flamengo │ Peñarol, Cuartos de Final (Ida) Copa Conmebol Sudamericana 8:00 PM

Athletico Paranaense │ Racing Club, Cuartos de Final (Ida) 8:00 PM

Libertad │ Cruzeiro