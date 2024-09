Agenda Deportiva ESPN: Yankees vs Orioles, Phillies vs Cubs, Tigers vs Rays, MLB, Copa Libertadores, Europa League y mucho más Mantente informado y disfruta del mejor deporte.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

MLB

2:10 PM | Seattle vs. Houston

6:05 PM | Chicago vs. Philadelphia

6:40 PM | Cincinnati vs. Cleveland

6:40 PM | Milwaukee vs. Pittsburgh

6:40 PM | Tampa Bay vs. Detroit

6:45 PM | Kansas City vs. Washington

7:05 PM | Baltimore vs. New York

7:07 PM | Boston vs. Toronto

7:20 PM | New York vs. Atlanta

7:40 PM | Los Angeles vs. Chicago

7:40 PM | Miami vs. Minnesota

8:40 PM | St. Louis vs. Colorado

9:40 PM | San Francisco vs. Arizona

9:40 PM | Texas vs. Oakland

10:10 PM | San Diego vs. Los Angeles

Copa Conmebol Libertadores

6:00 PM | Atlético Mineiro vs. Fluminense (Cuartos de Final – Vuelta)

8:30 PM | São Paulo vs. Botafogo (Cuartos de Final – Vuelta)

Copa Conmebol Sudamericana

8:30 PM | Independiente Medellín vs. Lanús (Cuartos de Final – Vuelta)

UEFA Europa League

12:45 PM | AZ Alkmaar vs. Elfsborg

12:45 PM | Bodø/Glimt vs. Porto

3:00 PM | Dinamo Kiev vs. Lazio

3:00 PM | Midtjylland vs. Hoffenheim

3:00 PM | Galatasaray vs. PAOK

3:00 PM | Ludogorets vs. Slavia Praga

3:00 PM | Manchester United vs. Twente

3:00 PM | Niza vs. Real Sociedad

3:00 PM | Anderlecht vs. Ferencváros

Carabao Cup

2:45 PM | Arsenal vs. Bolton Wanderers

2:45 PM | Liverpool vs. West Ham