Agenda Deportiva ESPN: Yankees vs Red Sox, Guardians vs Rays, Tigers vs Rockies, Argentina vs Alemania por los Octavos de Final, MLB, Mundial Femenino Sub 20, Copa Davis

MLB 1:10 PM | Colorado en Detroit

1:15 PM | Cincinnati en St. Louis

2:10 PM | Oakland en Houston

6:45 PM | Miami en Washington

7:15 PM | Boston en New York

7:15 PM | Tampa Bay en Cleveland

9:40 PM | Texas en Seattle

9:45 PM | Milwaukee en San Francisco Mundial Femenino Sub 20 5:30 PM | Corea del Norte vs Austria

5:30 PM | Argentina vs Alemania

9:00 PM | Francia vs Países Bajos

9:00 PM | Japón vs Nigeria Copa Davis 08:00 AM | Canadá vs Finlandia

9:00 AM | Países Bajos vs Brasil / Australia vs República Checa