Dónde ver el Gran Premio de Estados Unidos 2024 Una guía para no perderse la acción de la Fórmula 1 sin cable. La carrera del año en Estados Unidos está aquí, y no tienes excusas para no verla, aunque no tengas televisión por cable. Aquí te explicamos todas las opciones disponibles para seguir el Gran Premio desde casa, sin perderte ni un solo detalle.

La temporada 2024 de Fórmula 1 avanza a toda velocidad y este fin de semana se llevará a cabo el esperado Gran Premio de Estados Unidos. Tras la emocionante victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Singapur el pasado mes, el piloto británico estará nuevamente en acción en Austin, Texas, en el Circuito de las Américas. Para los fanáticos, ya sean veteranos o recién llegados a la Fórmula 1, una de las mayores preocupaciones es cómo ver la carrera sin la necesidad de suscripciones costosas a cable. La buena noticia es que hay múltiples alternativas para seguir la acción en vivo sin estar atado a un contrato de televisión tradicional. A continuación, desglosamos las mejores opciones para que no te pierdas esta carrera crucial en la recta final de la temporada. Cómo ver el Gran Premio de Estados Unidos 2024 sin cable Fecha: Domingo, 20 de octubre de 2024

Hora: 3 p.m. (Hora del Este)

Lugar: Circuito de las Américas, Austin, Texas

Longitud del circuito: 5.513 km El Gran Premio de Estados Unidos se transmitirá en vivo a través de ESPN y estará disponible para streaming en ESPN+, F1 TV Pro y otras plataformas. Estas opciones permiten a los fanáticos disfrutar de la carrera y toda la acción previa, como los entrenamientos y clasificaciones, desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Opciones para ver el Gran Premio sin cable 1. ESPN y ESPN+ ESPN sigue siendo el hogar principal de la Fórmula 1 en 2024, con 18 de las 24 carreras del calendario en vivo en ESPN o ABC. El Gran Premio de este fin de semana será una de las 16 carreras que también estarán disponibles para transmitir en ESPN+. Si ya tienes ESPN como parte de un paquete de streaming, no tendrás problemas para seguir la carrera. Si no, ESPN+ es una opción accesible por $11.99 al mes y te dará acceso a la carrera, así como a una gran variedad de contenido exclusivo. 2. F1 TV Pro Para los verdaderos fanáticos de la Fórmula 1 que desean un acceso completo a todas las sesiones de la carrera, F1 TV Pro es la opción ideal. Con una suscripción de $10.99 al mes o $85 para toda la temporada, F1 TV Pro no solo transmite las carreras en vivo, sino también las prácticas, clasificaciones, y programas especiales. Además, incluye acceso a documentales y al archivo oficial de la Fórmula 1. Puedes probar este servicio de manera gratuita por siete días, lo que te permitirá disfrutar del Gran Premio de Estados Unidos sin costo adicional. 3. Hulu + Live TV Si prefieres una plataforma que incluya varios canales de deportes, Hulu + Live TV es una gran opción. Por $69.99 al mes, tendrás acceso a ESPN, ABC, ESPN2 y ESPN+, cubriendo todas tus necesidades de Fórmula 1. Además, Hulu ofrece una prueba gratuita, lo que te permite disfrutar del Gran Premio sin compromiso financiero inicial. 4. YouTube TV Otra opción muy popular es YouTube TV, que también incluye los canales de ESPN y ABC por $72.99 al mes. Al igual que Hulu, ofrece una prueba gratuita que puedes aprovechar para seguir el Gran Premio sin pagar. 5. Fubo TV Fubo TV es ideal para los fanáticos de los deportes, ya que incluye una variedad de canales deportivos, incluyendo ESPN y ESPN2. Por $74.99 al mes, Fubo ofrece una prueba gratuita para nuevos usuarios, por lo que puedes aprovechar este fin de semana para ver la carrera sin pagar. 6. Sling TV Si estás buscando una opción de menor costo, Sling TV ofrece paquetes desde $40 al mes, y también incluye ESPN y ESPN2. Aunque Sling no tiene una prueba gratuita extendida como las otras opciones, sigue siendo una alternativa accesible para seguir la Fórmula 1 sin cable. Horario del Gran Premio de Estados Unidos 2024 Viernes, 18 de octubre Práctica 1 : 1:30 – 2:30 p.m. (EST)

: 1:30 – 2:30 p.m. (EST) Clasificación Sprint: 5:30 – 6:15 p.m. (EST) Sábado, 19 de octubre Sprint : 2:00 – 3:00 p.m. (EST)

: 2:00 – 3:00 p.m. (EST) Clasificación: 6:00 – 7:00 p.m. (EST) Domingo, 20 de octubre Gran Premio de Estados Unidos: 3:00 p.m. (EST) El Gran Premio de Estados Unidos sin cable está al alcance de todos No necesitas estar suscrito a un servicio de televisión tradicional para disfrutar de uno de los eventos más emocionantes del año en la Fórmula 1. Con plataformas de streaming como ESPN+, F1 TV Pro, Hulu + Live TV, YouTube TV y más, hay opciones para todos los presupuestos y preferencias. A medida que nos acercamos a la conclusión de la temporada 2024, no querrás perderte este emocionante Gran Premio en el Circuito de las Américas. ¡Es hora de arrancar los motores y disfrutar del espectáculo desde la comodidad de tu hogar!