Guía All-Star Game NBA 2025: Titulares, calendario, nuevo formato, cómo verlo y todo lo que debes saber Un evento renovado, con nuevas estrellas, un formato revolucionario y récords en juego: así se presenta el esperado Juego de Estrellas de la NBA.

24/01/2025 · 10:17 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El All-Star Game 2025 llega cargado de expectativas, marcando un punto de inflexión en la historia de este icónico evento de la NBA. Con nuevos titulares, un formato fresco y competitivo, y la participación de leyendas como LeBron James, quien asistirá a su vigésimo primer Juego de Estrellas, este espectáculo promete emocionar a los fanáticos del baloncesto en todo el mundo. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Titulares confirmados: la élite de la NBA

La NBA ya dio a conocer los nombres de los jugadores que abrirán el evento, y no hubo sorpresas: las estrellas más brillantes de la liga encabezarán los equipos. Por la Conferencia Este, figuran Jalen Brunson (New York Knicks) y Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) como bases, acompañados de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl-Anthony Towns (New York Knicks).

En el Oeste, los titulares incluyen a Stephen Curry (Golden State Warriors) y Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), actual líder anotador de la liga, junto a Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets) y el inigualable LeBron James (Los Angeles Lakers).

Aún faltan los nombres de los 14 jugadores que completarán las plantillas. Estos serán anunciados el 30 de enero tras la votación de los entrenadores principales, con figuras como Victor Wembanyama, Anthony Davis, Damian Lillard y Tyler Herro como favoritos para ser seleccionados.

Un formato revolucionario: tres equipos y un torneo dinámico

El Juego de Estrellas 2025 presenta un cambio radical en su formato tradicional. Este año, los 24 jugadores se dividirán en tres equipos de ocho integrantes, liderados por leyendas de la NBA como Shaquille O’Neal, Charles Barkley y Kenny Smith. Además, un cuarto equipo compuesto por jugadores de primer y segundo año (provenientes del evento Rising Stars) se unirá al torneo.

El torneo se estructurará en semifinales rápidas, donde el primer equipo en alcanzar 40 puntos avanzará. Los dos ganadores disputarán el campeonato para definir al equipo estelar del año. Este sistema promete encuentros llenos de acción, velocidad y una nueva dinámica que podría cambiar la forma en que se percibe el All-Star Game.

Récords, espectáculo y la promesa de un show ofensivo

LeBron James sigue robándose las miradas al alcanzar su vigésima primera participación consecutiva, extendiendo su legado en el evento. Pero el formato renovado también busca recuperar el interés del público tras años en los que el All-Star Game ha sido criticado por su falta de competitividad.

Los últimos encuentros han sido un festín de puntos: en 2023, Jayson Tatum batió el récord de anotación con 55 puntos, y la edición 2024 alcanzó la cifra histórica de 211-186. Este año, con el nuevo formato de torneo, se espera que las defensas sean más intensas y que los jugadores compitan con mayor seriedad.

Cómo ver y seguir el All-Star Game 2025

El fin de semana del All-Star comienza el viernes 14 de febrero con el evento Rising Stars, donde los novatos y jugadores de segundo año se medirán en el primer partido del torneo. El sábado 15 se realizarán los clásicos concursos de habilidades, triples y clavadas, con varios de los jugadores más destacados de la liga como participantes.

El gran día llegará el domingo 16 de febrero, pautado para las 9:00 p.m. hora dominicana con el torneo de los tres equipos estelares enfrentándose en la pista. Los partidos serán transmitidos en vivo por TNT, y las plataformas de streaming oficiales de la NBA también ofrecerán acceso al evento en tiempo real.

Un espectáculo que busca renovarse

El All-Star Game 2025 no solo será una celebración de los mejores talentos de la NBA, sino también un experimento para revitalizar el interés en el evento. Con un formato más competitivo y estrellas de primer nivel liderando el espectáculo, este año promete ser un punto de inflexión para el Juego de Estrellas. ¿Será esta la edición que redefina el futuro del evento? Solo el tiempo y el talento de los jugadores lo dirán.