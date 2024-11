El alero de los Denver Nuggets, Aaron Gordon, ha sido diagnosticado con una distensión muscular en su pierna derecha y se perderá “varias semanas” de competición, según informó el periodista Shams Charania de ESPN. Gordon había sido duda hasta última hora para el juego del lunes contra los Toronto Raptors debido a una inflamación en su pantorrilla derecha; aunque fue autorizado para jugar, solo pudo estar en cancha cuatro minutos antes de resentirse de la lesión.

La baja de Gordon representa un fuerte revés para los Nuggets, ya que el alero se ha consolidado como una pieza clave tanto en el ataque como en la defensa. Esta temporada, Gordon estaba promediando 17.5 puntos, 7.8 rebotes y 3.5 asistencias por partido, cifras que reflejan su importancia en el esquema de juego del técnico Michael Malone. Además, Gordon recientemente firmó una extensión de contrato por cuatro años y 133 millones de dólares, afianzando su lugar en el proyecto a largo plazo del equipo.

Una situación complicada para los Nuggets

La ausencia de Gordon se suma a la de Jamal Murray, quien ha estado fuera los últimos dos partidos tras ingresar al protocolo de conmociones cerebrales de la NBA. Dos titulares menos en una misma semana ponen a prueba a la rotación de los Nuggets, que enfrentan su falta de profundidad en la plantilla como una de sus principales debilidades.

"Aaron Gordon has been playing through an assortment of injuries really over the last week or so."@ShamsCharania on Nuggets forward Aaron Gordon being out multiple weeks due to a right calf strain. pic.twitter.com/VEI7kODfws

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 5, 2024