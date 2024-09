A’ja Wilson conquista su tercer MVP y se consolida como leyenda de la WNBA La estrella de Las Vegas Aces, A’ja Wilson, logra su tercer galardón de MVP de la temporada regular y se convierte en la segunda jugadora en la historia de la WNBA en recibirlo de forma unánime.

A’ja Wilson continúa haciendo historia en la WNBA al obtener su tercer premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada regular. La estrella de Las Vegas Aces arrasó en las votaciones al recibir la totalidad de los votos del primer puesto (67), sumando un total de 670 puntos, y se convirtió en la segunda jugadora en la historia de la liga en recibir el galardón de forma unánime, siguiendo los pasos de Cynthia Cooper, quien logró este hito en 1997.

Wilson superó en la votación a Naphesa Collier, de Minnesota Lynx, quien obtuvo 467 puntos para finalizar en segundo lugar, y a Breanna Stewart, de New York Liberty, que cerró en tercer puesto con 295 puntos. Por su parte, la prometedora rookie Caitlin Clark, de Indiana Fever, finalizó en una notable cuarta posición con 130 puntos.

La clave del éxito: hacer mejores a las demás

Becky Hammon, entrenadora de Las Vegas Aces, elogió a Wilson no solo por su talento individual, sino también por su capacidad de elevar el nivel de sus compañeras. “Siempre decimos: haz mejor a tu compañera de equipo, y en ese proceso, te harás mejor a ti misma. A’ja es el mejor ejemplo de eso”, destacó Hammon. “Es increíblemente divertida de entrenar, no solo por su talento, sino por ser una persona extraordinaria. Se me acaban los adjetivos. Es la mejor jugadora del mundo y una de las mejores personas que he conocido.”

Con este logro, Wilson se une a un grupo selecto de leyendas de la WNBA que han ganado tres premios MVP, compartiendo este honor con jugadoras del calibre de Sheryl Swoopes (Houston Comets), Lauren Jackson (Seattle Storm) y Lisa Leslie (Los Angeles Sparks), todas ellas miembros del Hall of Fame del baloncesto.

Dominando las estadísticas y batiendo récords

En esta temporada, Wilson ha dominado la WNBA en múltiples categorías. Lideró la liga en puntos por partido con un promedio de 26,9, en bloqueos con 2,6 por encuentro, así como en índice de eficiencia (34,9) y win shares (10,9), consolidando su lugar como una de las jugadoras más completas del circuito. Además, su promedio de puntos se convirtió en el más alto en la historia de la WNBA, superando el récord anterior de 25,3 puntos que Diana Taurasi había establecido en 2006.

Wilson también ha registrado máximos en su carrera en otras áreas, promediando 11,9 rebotes y 1,8 robos por partido. Entre sus actuaciones más destacadas de la temporada, acumuló dos juegos con 40 puntos o más y nueve partidos con 30 puntos o más, reafirmando su capacidad de rendir en los momentos más importantes.

Con este tercer MVP, A’ja Wilson sigue elevando su legado en el baloncesto femenino, consolidándose como una de las jugadoras más dominantes e influyentes de todos los tiempos.