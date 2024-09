Caitlin Clark ha sido oficialmente reconocida como la Mejor Rookie del Año 2024 en la WNBA, y no es ninguna sorpresa. La talentosa jugadora de las Indiana Fever, quien fue seleccionada como la número 1 del Draft, ha logrado este galardón de forma unánime gracias a su extraordinario desempeño durante toda la temporada. Clark no solo se destacó como una de las jugadoras más prometedoras del año, sino que también lideró a las novatas en varias estadísticas clave, cimentando su lugar entre las futuras leyendas de la liga.

En su primera campaña, Caitlin Clark dominó en múltiples categorías, liderando a las rookies en puntos (19,2 por partido), triples convertidos (122) y asistencias (8,4 por encuentro). Su capacidad para tomar el control del juego también la llevó a ser la máxima asistente de toda la liga, con 344 asistencias totales, además de establecer un récord histórico de la WNBA con 19 asistencias en un solo partido contra las Dallas Wings.

Una temporada llena de récords y distinciones

Clark no solo ha brillado en las estadísticas, sino que ha cosechado varios hitos que marcarán su legado. Fue la primera novata en la historia de la liga en lograr un triple-doble, además de ser la primera jugadora de las Indiana Fever en conseguir uno. Además, Clark estableció un nuevo récord en la franquicia con 12 partidos en los que repartió al menos 10 asistencias, un logro que muestra su visión de juego y capacidad para hacer mejor a sus compañeras.

