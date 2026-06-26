Al Horford otra vez le dijo que no a su país No jugará con la Selección Dominicana y define su futuro con contrato millonario en la NBA.

A sus 40 años, el pívot de Puerto Plata priorizará su preparación física bajo supervisión médica y se perderá la Ventana FIBA ante Estados Unidos. Al mismo tiempo, confirmó su renovación por dos temporadas con los Golden State Warriors.

Una dura baja para el reestreno de la “Media Naranja”

Las ilusiones de la fanaticada dominicana de ver nuevamente a Al Horford vistiendo el uniforme tricolor este verano se han desvanecido de forma oficial. A pesar de haber sido incluido en la lista preliminar de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) para la crucial Ventana 3 de los Clasificatorios al Mundial 2027, el experimentado pívot anunció que no participará en los partidos frente a los Estados Unidos y Nicaragua programados para el 3 y 6 de julio en el remodelado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Horford, quien no viste la camiseta de la selección nacional desde el lejano 2012, explicó en declaraciones exclusivas provistas a ESPN que seguirá un estricto y exigente plan de acondicionamiento físico bajo las órdenes del especialista Rick Celebrini. El objetivo principal es recuperarse al 100% de la prolongada ciática y una lesión en la pantorrilla que limitaron su participación a solo 45 partidos en la pasada campaña de la NBA.

“Estoy enfocando toda mi energía en asegurarme de estar en mi mejor forma para el equipo. A los 40 años, no creemos que sea ideal jugar un par de partidos en el verano”, argumentó con madurez el oriundo de Puerto Plata.

Historia pura: Dos años más en la NBA con Golden State

A la par de su renuncia veraniega, Horford sacudió el mercado de la agencia libre norteamericana al confirmar que continuará su carrera profesional con los Golden State Warriors. El cinco veces All-Star estampará su firma en un contrato garantizado por dos temporadas y un total de 14 millones de dólares una vez que se abra formalmente el periodo de negociaciones en la liga.

Con este multimillonario e histórico acuerdo, el dominicano se convertirá en apenas el decimotercer jugador en toda la historia de la NBA en disputar 20 temporadas, un hito de longevidad y disciplina reservado exclusivamente para leyendas de la disciplina.

Conexión dominicana en la Bahía junto a Yaxel Lendeborg

La próxima temporada de los Warriors tendrá un atractivo sin precedentes y un sabor puramente quisqueyano para todos los amantes del baloncesto local. Al Horford compartirá el vestuario del equipo de San Francisco con el prometedor novato dominicano Yaxel Lendeborg, quien acaba de ser seleccionado por la franquicia en el reciente Draft de la NBA.

El veterano jugador de 40 años no escatimó en elogios para el joven alero y aseguró que tiene todo el potencial para dejar su huella de inmediato bajo las órdenes de Steve Kerr. “Él está listo para la NBA. Tiene un físico fuerte, puede anotar, atacar el aro y presionar defensas. Creo que estaremos en una muy buena posición”, concluyó Horford, dejando en claro que el retiro definitivo de los tabloncillos todavía no pasa por su mente.