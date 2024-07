Allisha Gray revoluciona el All-Star de la WNBA con doble victoria en el concurso de habilidades Allisha Gray de los Atlanta Dream hace historia al convertirse en la primera jugadora de la WNBA en ganar tanto el concurso de triples como el de habilidades en el mismo año. Su destacada actuación en Phoenix redefine el estándar en el Juego de las Estrellas.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un evento que brilló con las estrellas del baloncesto femenino, Allisha Gray ha dejado una marca imborrable en la historia de la WNBA al alzarse con victorias en dos de las competencias más emblemáticas del All-Star 2024. La base de los Atlanta Dream no solo mostró su habilidad en el tiro de tres puntos, sino que también dominó el concurso de habilidades, convirtiéndose en la primera jugadora en la historia de la liga en lograr ambas victorias en un mismo año.

Un Doble Triunfo que Marca un Hito

La noche del viernes en Phoenix fue testigo de una actuación estelar por parte de Allisha Gray. La jugadora, que ya había demostrado su destreza en el campo, superó a Jonquel Jones en una reñida final del concurso de triples con un marcador de 22-21. Jones, que buscaba convertirse en la primera pívot en ganar este concurso, se quedó a las puertas de la victoria cuando su tiro final, la bola de dinero de dos puntos, no alcanzó el objetivo.

Pero la hazaña de Gray no terminó ahí. En el concurso de habilidades, donde la competencia se intensificó, Gray registró el tiempo más rápido en la ronda preliminar y luego se mantuvo apenas un segundo detrás en la final. Con un impresionante tiempo de 32,1 segundos, superó a Sophie Cunningham en la carrera de obstáculos, que combina pases, dribles y tiros, consolidando su posición como una de las jugadoras más versátiles y rápidas de la liga.

Desafíos y Cambios en el Torneo

El evento no estuvo exento de contratiempos. Kelsey Mitchell de Indiana, quien fue convocada de última hora para reemplazar a Erica Wheeler, se enfrentó a desafíos inesperados. Wheeler, miembro del equipo Fever, no pudo asistir debido a problemas tecnológicos globales que afectaron los vuelos, resultando en una reprogramación y cancelación de su vuelo a Phoenix. A pesar de su valiente esfuerzo, Mitchell no logró avanzar a la final.

En el ámbito de las jugadoras de poste, Brittney Griner, compañera de Cunningham, participó en el concurso y finalizó en primer lugar con un tiempo de 46,3 segundos. Su desempeño destacó la habilidad y el poder de las jugadoras en posiciones interiores, contrastando con la agilidad y precisión que dominaron los concursos de habilidades y triples.

Premios y Reconocimientos

Además de la gloria y el reconocimiento, Allisha Gray recibió una recompensa económica significativa. Según el Convenio de Negociación Colectiva, la liga otorgó a Gray $2,575, pero el verdadero premio llegó con el patrocinio de Aflac. La empresa, en asociación con la WNBPA, entregó a Gray una suma adicional de $55,000, subrayando el impacto y la relevancia de su victoria en el evento.

La actuación de Allisha Gray en el All-Star de la WNBA no solo celebra su habilidad y dedicación, sino que también destaca un nuevo capítulo en la historia de la liga. Con victorias en ambos concursos emblemáticos, Gray no solo ha demostrado su dominio en el campo, sino que también ha establecido un estándar para futuras generaciones de jugadoras.

A medida que el baloncesto femenino sigue creciendo en popularidad y competitividad, el legado de Allisha Gray será recordado como un momento definitorio que celebró la excelencia en el juego y el espíritu competitivo que define al All-Star de la WNBA.