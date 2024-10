Anthony Davis asegura a los fanáticos de los Lakers que todavía puede jugar

“Davis dijo que se

y se siente un poco adolorido, pero espera estar bien y jugar en Toronto el viernes”, según Lakers Nation en X, anteriormente Twitter.

Los Cavaliers derrotaron a los Lakers y comenzaron la temporada con 5-0

Los propios Raptors extrañarán a Scottie Barnes, quien sufrió una fractura orbital después de recibir un fuerte codazo de Nikola Jokic en su derrota en tiempo extra ante los Nuggets el lunes.

Aunque los aficionados podrían pensar que es una victoria gratuita, los Lakers no deberían jugar de forma monótona y sin vida como lo hicieron contra los Cavaliers, o de lo contrario sufrirán un destino peor que el de los Nuggets. Por un lado, los Raptors llevaron a Denver al borde del abismo antes de perder en el tiempo extra, y Nikola Jokic tuvo que anotar 40 puntos en 44 minutos para ganar.

Aún así, los Lakers parecen listos para recuperarse de esta derrota, empezando por Anthony Davis, a pesar de su susto por la lesión.

“Me torcí la cadera en el primer cuarto”, dijo AD en una entrevista posterior al partido con Spectrum SportsNet. “Me duele un poco, como si me hubiera torcido, pero estaré bien. Me molestó durante todo el partido, pero no me impedirá jugar”.

Anthony Davis dijo que se lastimó la cadera en el primer cuarto, pero eso no le impedirá jugar en Toronto. Además, Davis repasó su mediocre actuación contra los Cavaliers que les costó una derrota aplastante.

“Les permitimos que se sintieran cómodos desde el principio, especialmente Donovan Mitchell. En el primer cuarto se alimentaron de esa energía y, ofensivamente, esta es la primera vez que puedo decir… que no estábamos organizados, que no teníamos buen espacio… que las pérdidas de balón se convirtieron en malos tiros, lo que les llevó a hacer transiciones y a ganar puntos por pérdidas de balón”, añadió.

A pesar de la derrota, los Cavaliers rindieron homenaje a LeBron James y Bronny James a través de un conmovedor vídeo en el primer cuarto. Asimismo, Bronny anotó sus primeros puntos de la NBA en tiempo basura.

El resto del equipo detrás de Bron y AD, especialmente la segunda unidad, tendrán que resolver el problema si aún quieren cumplir con el desafío de Davis de no perder juegos consecutivos esta temporada.