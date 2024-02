Arrogancia o veracidad: Jayson Tatum dice ser el mejor, ¿será verdad? Jayson Tatum se condecora a si mismo como la crema de la crema de la NBA, muchos cuestionan esto a decir verdad.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Siempre ha existido una cuestión muy importante acerca de quien es el mejor jugador de baloncesto de la NBA (National Basketball Association) de si es el experimentado y asombroso Lebron James o el increíble Kevin Durant, esta ha sido una gran pregunta que ha dejado a todos los espectadores y fanáticos de la NBA sin poder conciliar el sueño por las noches, no obstante muy recientemente ha surgido una señal que puede ser una respuesta divina o una mentira del diablo, como muchos han de saber el destacado baloncestista de nacionalidad estadounidense con 2.03 metros de altura y que cuenta con una edad de 25 años, además que es perteneciente al equipo los Boston Celtics y ejerce la posición de alero, es nadie más ni nadie menos Jayson Christopher Tatum, uno de lo atletas más prominentes y conocidos en el mundo del basquetbol, como muchos deben de saber Jayson hizo una declaración de cierta forma arrogante tan polémica como el Internet mismo donde ha dejado claro que el mejor jugador de la NBA es él y nadie más, ya deben de entender porque esto que ha dicho es tan complejo ya que hasta cierto punto este enunciado ha dividido las opiniones del público ya que muchos (principalmente los fanáticos de Tatum) dicen que esta es muy acertada por causa de las habilidades, capacidades y desempeño a tan corta edad del jugador de gran renombre, sin embargo también hay personas que opinan todo lo contrario por diversas razones ya sea porque consideran que Jayson se queda corto ante otros reconocidos baloncestistas o por causa que piensan que su falta de experiencia en la cancha es algo que le quita bastante mérito.

Lo que ha dicho la estrella con el número cero de los Boston Celtics es algo muy cuestionable por las circunstancias ya mencionadas, también tengo que decir que no lo puedo considerar el mejor por causa de factores como su falta de hazañas y corto tiempo en el campo de juego, pero quizás en estos momentos Tatum no es el mejor jugador de basket de la NBA, pero eso no quita que no pueda serlo en un futuro ya que al igual varios baloncestistas posee el potencial alcanzar la grandeza y tocar el cielo, sin embargo también hay que tener en cuenta que para ser el mejor se requiere de mucho más que solo talento y una cara bonita, se necesita de un esfuerzo inconmensurable para lograrlo, así que ¿podrá Jayson hacer esto?

Muchas siguen habiendo acerca de este caso, solo el tiempo traerá las respuestas tan buscadas como naufrago en isla buscando un barco. Con todo esto ya dicho te pregunto, ¿qué opinas acerca de esto?, guardalo en tu mente y eso es todo.