Señoras y señores prepárense porque mañana, jueves 29 de febrero (por el año bisiesto) se aproxima quizás uno de los mejores enfrentamientos de esta temporada 2024 de la NBA (National Basketball Association), estamos hablando del duelo entre los equipos profesionales Golden State Warriors y New York Knicks, ambas agrupaciones tienen sus sedes, es decir sus casas bases respectivamente en las ciudades y estados de Nueva York y San Francisco, he de añadir que este combate se nota a leguas que será muy emocionante y que tendrá un picor único, pues bien ambos grupos muestran desempeños bastante similares, viéndose superior los Knicks de Nueva York durante su desarrollo de la competencia de baloncesto de marca estadounidense con la excepción de sus últimos partidos ya que mientras que los Guerreros Dorados ganaron su encuentro al contrario los Knicks sufrieron una derrota, no obstante tengo que añadir que estos últimos resultados no hacen gran diferencia ya que incluso los mismos pueden ser un gran motivo para que el escuadrón originario de Nueva York vaya con todas las ganas de obtener la victoria del encuentro. Analizando los datos que tenemos vamos a calcular a un posible vencedor del combate, ambas escuadras tienen a sus estrellas anotadoras de puntos, dos jugadores de baloncesto excepcionales, quienes son Jalen Marquis Brunson (New York Knicks) de 1.88 metros de altura y 27 años de edad y Wardell Stephen Curry II (Golden State Warriors) de 1.88 metros de estatura y 35 años de edad, como se menciono anteriormente ambos son baloncestistas muy buenos que tienen un nivel de juego en donde la palabra similar puede encajar de forma adecuada, ambos suelen jugar en la posición base y suelen ser tratados como las principales armas ofensivas de sus respectivas agrupaciones y aunque parece tener un desempeño casi exacto existen diferencias según su conteo estadístico más reciente donde Brunson se muestra ligeramente superior a Curry en el ámbito de anotaciones con un 27.7 en cuanto a realizar puntos se refiere, mientras que Stephen obtuvo un promedio de 27.5, una diferencia de 0.2 puntos, muy pequeña pero significante en el momento crucial. Aunque dijimos que la diferencia entre sus desempeño no era tan significativa en cuanto al resultado del enfrentamiento sus respectivas conferencias colocan cada uno en el sexto puesto (Knicks) y en el noveno puesto (Warriors). Pues bien con todo esto dicho podemos decir que por la diferencia entre desempeños, una formación ligeramente mejor y con una derrota siendo la principal motivación de conseguir una nueva victoria, estimo que los New York Knicks son los que tienen más probabilidades de ganar. Antiguo debacle entre los equipos mencionados.