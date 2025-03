El Bahía de Rogério Ceni tiene el desafío de mejorar su rendimiento en la Serie A y competir con dignidad en la Copa Libertadores. Luego de clasificar al torneo continental, los aficionados exigen más que una campaña decorosa. Además, el partido marcará el estreno de la nueva camiseta del club, diseñada en conjunto con Puma, reflejando un crecimiento institucional.

Por su parte, Corinthians, dirigido por Ramón Díaz, llega con el envión anímico de haber conquistado el Paulistão. El equipo paulista quiere volver a ser protagonista en el Brasileirao y asegurar un boleto directo a la Libertadores.

A pesar de la desconfianza que despertó la gestión de Ceni, Bahía ha dado señales de progreso. Se consagró campeón estadual y mostró solidez en la Copa del Noreste, aunque los aficionados aún recuerdan la crisis que vivió el equipo en la segunda mitad de la temporada pasada.

El club ha fortalecido su estructura con el respaldo del Grupo City, permitiendo mejores fichajes y una mayor proyección internacional. Además, la nueva camiseta del equipo, inspirada en patrones históricos de Salvador, simboliza esta evolución.

Tras superar a Palmeiras en la final del Paulistão, Corinthians llega con confianza, aunque con algunas incógnitas sobre su once inicial. Memphis Depay, Yuri Alberto y Hugo Souza son las figuras de un equipo que aspira a terminar entre los cuatro primeros y soñar con el título.

Sin embargo, el desgaste físico y algunas lesiones podrían afectar el rendimiento del equipo, especialmente si Díaz opta por una alineación alternativa para el debut en la Serie A.

🚨Corinthians won the Paulista yesterday. Depay helped them win their first trophy in 6 years.

👉🏽🦁👈🏽 pic.twitter.com/mg5UxWHvBv

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) March 28, 2025