Bayamón reaccionó a tiempo y consiguió su primer triunfo en una definición ajustada Los Vaqueros superaron a los Osos de Manatí en un duelo parejo y lograron destrabar su inicio en la temporada 2026 del BSN.

En un partido de trámite cambiante, el equipo visitante supo sostener la ventaja en los momentos decisivos y evitar un cierre adverso.Los Vaqueros de Bayamón derrotaron 73-71 a los Osos de Manatí como visitantes y celebraron su primera victoria en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional.

El encuentro se desarrolló con mucha paridad desde el inicio, con ambos equipos alternando el dominio y sin grandes diferencias en el marcador. La intensidad defensiva y los ataques cortos marcaron el ritmo de un juego cerrado.

Bayamón logró inclinar la balanza en el tramo final, donde mostró mayor claridad en ofensiva y solidez para sostener la ventaja en los últimos minutos. Esa gestión del cierre fue determinante para quedarse con el triunfo fuera de casa.

Para los Osos de Manatí, la derrota significó su segunda caída consecutiva en el arranque del torneo, en un partido donde estuvieron cerca de revertir la historia pero no lograron concretar en las posesiones decisivas.

El resultado también tiene un valor simbólico para los Vaqueros, que necesitaban una respuesta inmediata tras el debut adverso y encontraron en este partido un impulso anímico clave para lo que viene.

Con este triunfo, Bayamón acomoda su registro y empieza a construir confianza en una temporada que recién comienza, mientras que Manatí deberá ajustar detalles si quiere cambiar rápidamente su rumbo en la competencia.