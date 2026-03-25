El entorno de Hakimi descarta contactos con el Real Madrid y enfría los rumores El representante del lateral marroquí aseguró que no existen negociaciones y remarcó que su futuro inmediato sigue ligado al PSG.

En medio de las versiones que vinculaban a Achraf Hakimi con un posible regreso al Real Madrid, su entorno salió a desmentir cualquier tipo de negociación y a poner paños fríos sobre la situación.

El agente del futbolista fue categórico al asegurar que no hubo contactos con el club español y que los rumores carecen de sustento. Además, dejó en claro que el jugador mantiene su foco en el presente deportivo con el Paris Saint-Germain.

Según trascendió, Hakimi se encuentra cómodo en el conjunto parisino, donde es una pieza clave dentro del esquema y mantiene contrato vigente por varias temporadas. En ese sentido, desde su entorno remarcan que no existe intención de cambiar de equipo en el corto plazo.

Las declaraciones surgen luego de que distintos medios europeos instalaran la posibilidad de un regreso al club donde el lateral se formó. Sin embargo, la postura del jugador y su representante apunta a sostener la continuidad en Francia y enfocarse en los objetivos deportivos actuales.

De esta manera, el futuro de Hakimi parece no estar en discusión por ahora, más allá de los movimientos habituales del mercado y las especulaciones que suelen rodear a figuras de primer nivel.