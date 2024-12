Ben Simmons tiene problemas y los Nets son derrotados sin Dennis Schroder

Los Nets llegaron a estar 35 puntos por detrás durante la primera mitad de la derrota del lunes por 130-101 ante los

Cleveland Cavaliers

. El equipo de Jordi Fernández se mostró agotado y sin inspiración en un partido que se decidió al final del primer cuarto.

“Nos golpearon en la cara y luego no tuvimos la unión, la lucha, para volver y seguir golpeando”, dijo Fernández. “Es extremadamente decepcionante porque quienquiera que use nuestra camiseta peleará más que eso, y si no, no serás parte de este club, ya sea que seas titular, salgas de la banca o lo que sea. No competimos allí. No fuimos desinteresados ​​y, por supuesto, no nos apoyamos entre nosotros. Entonces, dicho esto, es muy simple. Solo quiero ver una mejor pelea”.

Aunque Fernández criticó el esfuerzo de los Nets, que dejó mucho que desear, su desarticulada ofensiva sin Schroder nunca les permitió entrar en el juego.

La ofensiva liderada por Ben Simmons falla en el primer partido de los Nets tras el traspaso de Dennis Schroder

Los Nets anotaron 40 puntos en la primera mitad y llegaron al descanso con una desventaja de 32 puntos. Al final del descanso, perdieron el balón (13) y anotaron la misma cantidad de tiros de campo (13). Cleveland anotó 34 puntos gracias a sus pérdidas de balón, mientras que Brooklyn acertó 34 de 81 tiros de campo (42 por ciento).

Con Ben Simmons reemplazando a Schroder como base principal de los Nets, el equipo carece de un creador de tiros de alto nivel en su alineación titular. Schroder se destacó en el pick-and-roll y en crear tiros desde el drible. Simmons tiene dificultades para hacer ambas cosas porque no es una amenaza para los tiros.

Esa falta de creación de tiros en la posición de base ejerce una enorme presión sobre el equipo de apoyo de Brooklyn. Con Keon Johnson, Cam Johnson , Dorian Finney-Smith y Nic Claxton junto a Simmons en el quinteto inicial, el equipo tiene un déficit evidente de creación de tiros .

“Definitivamente siento que tengo que hacer más allí, pero definitivamente es un trabajo de comité”, dijo Cam Johnson cuando se le preguntó cómo reemplazarán los Nets la ofensiva de Schroder. “Dennis fue el chico que tuvo el balón durante gran parte del juego. Luego, el balón pasa mucho tiempo en manos de Ben, y descubrir cómo cortar y moverse y encontrar ventanas abiertas y crear espacio en la cancha será realmente importante para nosotros. Ese es el objetivo del juego ahora. Tenemos a quienes tenemos, y respeto a nuestro grupo, y sé que nos tomaremos esto como algo personal”.

Cuando le preguntaron a Cam Johnson cómo los Nets intentarán reemplazar el manejo de balón y la creación de espacios en blanco de Dennis Schroder, dijo: “Definitivamente siento que tengo que hacer más allí, pero sí, definitivamente es por comité. Dennis fue el tipo que tuvo el balón en sus manos durante gran parte del juego. Luego el balón va a… El impacto ofensivo de Schröder fue rotundo esta temporada. Los Nets anotaron 10,13 puntos más por cada 100 posesiones cuando estaba en la cancha, la cuarta marca más alta entre los bases de la NBA. Ese impacto es la razón por la que Brooklyn superó las expectativas al comienzo de esta temporada, y es la razón por la que el gerente general Sean Marks traspasó al jugador de 31 años tan pronto como el calendario cambió al 15 de diciembre.

Brooklyn registró una valoración ofensiva de 122,4 y una valoración neta de +6,8 cuando Schroder y Simmons compartieron la cancha esta temporada. Sin embargo, su valoración ofensiva cae a 108,8 con una valoración neta de -8,3 cuando Simmons está en la cancha sin Schroder.

Simmons promedia 5,1 puntos en 4,1 tiros por partido, ambos mínimos de su carrera. El tres veces All-Star ha intentado 84 tiros de campo esta temporada, ocupando el último lugar entre los bases de la NBA que han jugado más de 450 minutos. Ha intentado ocho tiros libres en total este año. Esas deficiencias fueron evidentes cuando jugó 31 minutos, su máximo de la temporada, contra Cleveland.

“Cometí muchos errores, perdí el balón”, dijo Simmons sobre su actuación. “Pero siento que me estaba sintiendo más cómodo yendo al aro, encontrando a mis jugadores. Obviamente no quieres perder así, pero ahora sabes que vamos a sacar algo de esto y aprender… Hay más oportunidades para mí ahora, simplemente estando en esa posición de base [sin Dennis]. Así que simplemente estoy encontrando mis formas [de tener un impacto]. Voy a hablar con el entrenador sobre algunas apariencias diferentes y cosas así que veo ahí afuera”.

Simmons anotó 10 puntos, acertó 4 de 7 tiros, dio ocho asistencias y perdió seis balones en la derrota. Cam Johnson lideró a los Nets con 22 puntos y cinco asistencias, acertó 5 de 10 tiros.

Brooklyn tendrá dos días libres para reagruparse antes de viajar para enfrentar a los Toronto Raptors el jueves.