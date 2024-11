Karl-Anthony Towns, apodado “Bodega KAT”, brilló en la victoria de los New York Knicks sobre los Miami Heat al anotar 44 puntos y capturar 13 rebotes, asegurando un triunfo 116-107 en el FTX Arena. La estrella dominicana fue la clave para que los Knicks remontaran, aportando 14 de sus puntos en el último cuarto, y logrando una efectividad del 68% con un 17 de 25 en tiros de campo y 4 de 5 en triples. Esta exhibición, junto al trabajo colectivo del equipo, permitió que New York superara una desventaja de 13 puntos en el tercer cuarto.

Los Knicks se lanzaron a la ofensiva en la segunda mitad, logrando un parcial de 30-11 que les dio una ventaja de siete puntos para el inicio del último cuarto. “Hicimos un gran trabajo alimentando a la mano que estaba en racha. Estaba caliente y jugamos a través de él. Hacía las lecturas correctas todo el rato”, comentó Jalen Brunson al NY Post, quien también tuvo una destacada actuación con 22 puntos y 9 asistencias, recuperándose de un inicio titubeante.

Junto a Towns y Brunson, otros jugadores de los Knicks alcanzaron cifras dobles: Mikal Bridges (17 puntos), O.G. Anunoby (11) y el reserva Deuce McBride (11). Destacó también la presencia de Josh Hart, quien, pese a sus problemas de tobillo, firmó su tercer doble-doble consecutivo con 10 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias.

Triples al alza

A lo largo de la temporada, los Knicks han sido de los equipos que menos triples intentan, pero en esta ocasión lograron lanzar 40 y encestar 18, alcanzando un 45% de efectividad. Towns y Bridges sumaron cuatro triples cada uno, mientras que Brunson y Anunoby conectaron tres. Hart y McBride también contribuyeron con dos triples cada uno, mostrando una evolución en el juego exterior de los Knicks. “Estamos trabajando en mejorar, y los tiros que estamos tomando son buenos”, señaló el entrenador Tom Thibodeau. “Tenemos un porcentaje alto de tiros de campo y en triples. Solo necesitamos aumentar el volumen y compartir más responsabilidades en la cancha”.

Karl-Anthony Towns tonight:

44 PTS

12 REB

71% FG

4-5 3PT

Most points in a single game by a Knicks center since Patrick Ewing 👀🤯

Wow. pic.twitter.com/NYN1bbcGqs

— BrunsonMuse (@BrunsonMuse) October 31, 2024