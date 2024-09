Boogie Ellis se une oficialmente a los Sacramento Kings El joven guard de 23 años, tras un destacable paso por la Summer League, ha sido oficialmente incorporado al roster de los Kings, con la posibilidad de ganarse un puesto para la próxima temporada.

Finalmente, Boogie Ellis es oficialmente jugador de los Sacramento Kings. Aunque los rumores sobre su llegada comenzaron en julio, no fue hasta ahora que la franquicia californiana confirmó su fichaje. Los términos del contrato no han sido revelados, pero se espera que sea un acuerdo no garantizado, lo que le permitirá participar en el training camp bajo la dirección del entrenador Mike Brown, donde tendrá la oportunidad de demostrar su valía y luchar por un puesto definitivo en la plantilla.

Destacada actuación en la Summer League

Ellis no es un desconocido para la organización. Durante la Las Vegas Summer League de este año, el joven guard brilló, promediando 11,2 puntos por partido en 21 minutos de acción. Su destacada puntería, con un impresionante 54,5% en tiros de tres puntos, llamó la atención de los directivos de Sacramento, quienes vieron en él un potencial recurso ofensivo para la rotación. Ellis demostró ser un jugador confiable y versátil, capaz de generar puntos desde el perímetro y contribuir en ambos lados de la cancha.

Boogie Ellis has agreed to an Exhibit 10 deal with the @SacramentoKings! ✌️ pic.twitter.com/TMurr4bbcO — USC Men's Basketball (@USC_Hoops) June 28, 2024

Trayectoria universitaria sólida en la USC

Ellis llega a la NBA tras completar tres temporadas en la Universidad del Sur de California (USC), donde consolidó su carrera como uno de los mejores guards de la conferencia Pac-12. Durante su tiempo en USC, Ellis promedió 15,4 puntos, 3,5 rebotes, 2,8 asistencias y 1,2 robos en 95 partidos, estableciéndose como un jugador destacado en el baloncesto universitario. Además, se le conoce por su ética de trabajo y su capacidad para asumir roles clave en situaciones de alta presión, algo que llamó la atención de varios equipos de la NBA.

El posible contrato Exhibit 10 y su futuro en la G League

Es probable que el contrato firmado por Ellis sea un Exhibit 10, un acuerdo que ofrece flexibilidad tanto para el jugador como para la franquicia. Este tipo de contrato le permite participar en el training camp y, si no es retenido por los Kings para la temporada regular, podría ser asignado a su filial de la G League, los Stockton Kings. Además, recibiría un bono de hasta 77.500 dólares si cumple con al menos 60 días en el equipo de desarrollo.

Un futuro prometedor en Sacramento

Ellis llega a un equipo con grandes expectativas y una necesidad constante de fortalecer su profundidad en el roster. Si bien la competencia será intensa en el training camp, su versatilidad, capacidad de tiro y experiencia universitaria le ofrecen una base sólida para luchar por un lugar en la rotación. Con Sacramento buscando construir sobre su éxito reciente y alcanzar nuevos hitos en la temporada 2024-25, el guard tiene una gran oportunidad de ganarse un papel dentro del equipo.

De tener éxito, Boogie Ellis podría convertirse en una pieza clave para la profundidad del equipo, especialmente en el perímetro, donde los Kings buscan refuerzos para complementar su núcleo liderado por jugadores como De’Aaron Fox y Domantas Sabonis.