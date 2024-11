En uno de los partidos más esperados de la temporada, los Boston Celtics lograron lo que ningún otro equipo había conseguido: derrotar a los Cleveland Cavaliers, quienes llegaban al TD Garden con un impresionante récord de 15-0. Los actuales campeones de la NBA, fieles a su estilo de ritmo alto, triples y defensa férrea, se impusieron en un emocionante encuentro que terminó 120-117, poniendo fin a la racha invicta de los de Ohio.

Dominio con tensión final

El partido comenzó con los Celtics marcando un ritmo frenético que les permitió dominar el marcador y llegar a tener una ventaja de 21 puntos en el tercer cuarto. Sin embargo, los Cavaliers demostraron por qué habían sido imparables, luchando hasta el final y acercándose peligrosamente en los minutos decisivos.

“Estoy contento con cómo peleamos. Aunque no iniciamos el partido de la mejor manera, creo que hicimos un buen trabajo para regresar al juego”, expresó Evan Mobley, quien destacó con un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes.

