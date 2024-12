La acción de la NBA regresa al TD Garden este martes 19 de diciembre (madrugada del 20 en Europa), con un enfrentamiento entre los Boston Celtics y los Chicago Bulls por la temporada regular. Los Celtics, segundos en la Conferencia Este, llegan con el objetivo de acercarse al liderato que ostentan los Cavaliers, mientras que los Bulls intentan mantenerse a flote en una campaña llena de inconsistencias.

Ambos equipos presentan sus principales figuras, pero las dudas en torno a algunos jugadores y las dinámicas recientes de ambos conjuntos añaden intriga al partido.

Horarios según zona geográfica:

Boston Celtics

Chicago Bulls

Los Celtics están en plena lucha por el primer lugar de la Conferencia Este, a 1.5 partidos de Cleveland. La victoria es crucial, no solo para mantener la presión sobre los Cavaliers, sino también para reafirmarse como un contendiente sólido tras su título en la temporada pasada.

