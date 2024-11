No es un partido cualquiera. Los Boston Celtics (11-3), actuales campeones de la NBA, se enfrentarán a los Cleveland Cavaliers (15-0), que llegan con una impresionante racha de 15 victorias consecutivas. Este encuentro no solo promete ser un espectáculo en la cancha, sino que también será crucial en la fase de grupos de la Copa NBA, donde los Celtics intentarán recuperarse tras su reciente derrota ante los Atlanta Hawks.

Ambos equipos saldrán con sus formaciones habituales, aunque las lesiones serán un factor clave:

Los Celtics, liderados por Jayson Tatum y Jaylen Brown, buscan afinar su defensa, un aspecto que ha mostrado fisuras recientes. Jaylen Brown destacó la necesidad de mejorar en este aspecto:

Con un balance sólido de 11 victorias en 14 partidos, Boston ha demostrado que puede ajustar su juego según las necesidades, pero enfrentará a un equipo con el mejor ataque de la liga. Para los Celtics, este partido es más que un enfrentamiento de fase de grupos; es una prueba de carácter ante un equipo que busca destronarlos.

Jugador a seguir: Jayson Tatum

El alero ha comenzado la temporada en excelente forma, con 29.5 puntos de promedio en sus últimos seis enfrentamientos contra Cleveland. Su capacidad para liderar en momentos críticos será clave para mantener a los Celtics en la pelea.

Con 15 victorias consecutivas, los Cavaliers han igualado el récord de los Washington Capitols (1948-49) y los Houston Rockets (1994). Liderados por Donovan Mitchell, Darius Garland y Evan Mobley, este equipo ha evolucionado bajo la dirección de Kenny Atkinson, combinando su tradicional solidez defensiva con el mejor ataque de la NBA (122.1 puntos por cada 100 posesiones).

Este partido será una oportunidad para vengar la derrota por 4-1 en las Semifinales de Conferencia del año pasado y lanzar un mensaje al resto de la liga: los Cavaliers son contendientes serios.

Jugador a seguir: Donovan Mitchell

Aunque su promedio de 24.6 puntos por partido es el más bajo desde 2020, Mitchell se ha mostrado más eficiente y encaja perfectamente en el sistema del equipo. Tras descansar en el último partido, llegará fresco y listo para el desafío.

The Game of the Year: #Cavs vs. #Celtics

Get ready for a showdown! Cleveland's undefeated Cavaliers face off against Boston's defending champion Celtics in a high-stakes NBA Cup battle.

Cleveland Cavaliers: Unbeaten and Unstoppable

– Record: A perfect 15-0, their best season… pic.twitter.com/4xSDVrPAdS

— Babylon Bets (@babylon_bets) November 19, 2024