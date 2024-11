Bradley Beal confiesa que no logró adaptarse como base en los Suns Beal admite que el cambio de rol afectó su rendimiento en Phoenix. Con la llegada de Tyus Jones como base, los Suns buscan un nuevo equilibrio para aprovechar al máximo su tridente estelar.

La temporada pasada, la falta de un base tradicional de alto nivel fue una de las debilidades más marcadas de los Phoenix Suns. Para compensar esta carencia, el cuerpo técnico decidió emplear a Devin Booker y Bradley Beal como generadores de juego, confiando en su versatilidad ofensiva. Sin embargo, esta estrategia no funcionó del todo, ya que ninguno de los dos logró cubrir por completo el rol de un facilitador de juego tradicional.

Recientemente, Bradley Beal habló sobre esta experiencia en una entrevista con Ramona Shelburne para ESPN. El escolta admitió que la adaptación al nuevo rol le resultó complicada. “Me estaban usando más como facilitador que como anotador. Y, sinceramente, eso me afectó mentalmente”, expresó Beal. “Este verano tuve una reflexión importante. Me preguntaba: ‘¿Quién eres realmente?’. Fue un tiempo para mirarme al espejo y responder preguntas como: ‘¿Qué necesitas hacer mejor?’ y ‘¿quién soy?’”.

Bradley Beal getting up shots after practice pic.twitter.com/PRYosxLsS0 — Kellan Olson (@KellanOlson) November 1, 2024

Ante el reconocimiento de que un base clásico sería clave para maximizar el potencial ofensivo del tridente Beal-Booker-Durant, la gerencia de los Suns aprovechó la agencia libre, a pesar de contar con recursos salariales limitados. Como resultado, el equipo incorporó a Monte Morris, quien firmó por el mínimo salarial, y posteriormente, de forma sorpresiva, a Tyus Jones bajo un contrato similar.

Tyus Jones: Un alivio para Beal y Booker

La incorporación de Tyus Jones ya está dando frutos en el inicio de la temporada. En sus primeros cinco partidos con los Suns, Jones ha mostrado una gran eficiencia, aportando dirección, triples y cuidando el balón de manera destacada. Hasta el momento, ha acumulado 35 asistencias y solo cuatro pérdidas de balón, una cifra que refuerza su perfil de base seguro y efectivo. “Tyus nos hace la vida mucho más fácil”, reconoció Beal. “Siento que me he quitado un peso de encima. Ahora puedo enfocarme en lo que realmente sé hacer: anotar”.

"Oh he spanked it for game … Freddie Freeman … OOOOOO." 😂 Bradley Beal reacting to Freddie Freeman's walk-off home run in Game 1 of the World Series. pic.twitter.com/WxBUriqZaL — ESPN (@espn) October 26, 2024

Esta reorganización no solo ha traído mayor claridad a Beal y Booker, sino que también ha permitido a los Suns fortalecer su estructura de juego en ambos extremos de la cancha. Con Jones a cargo de la organización y la distribución del balón, el equipo se muestra más equilibrado y preparado para afrontar la temporada con aspiraciones sólidas en la Conferencia Oeste.

Un reto superado para Beal

La adaptación de Beal a este nuevo esquema marca un avance importante en su carrera. La reflexión durante el verano y su sinceridad al admitir la dificultad de asumir un rol que no es el suyo habitual, demuestran su compromiso con el equipo y su deseo de contribuir al éxito colectivo. Con la estructura actual, Beal tiene ahora el respaldo necesario para enfocarse en su rol de anotador, aliviado por un base que entiende y cubre sus necesidades en la cancha.

BRADLEY. BEAL. 😱 He drops 21 PTS in the fourth, including this trey that sent it to OT in D.C.!#DCFamily pic.twitter.com/cNhktB7UQ8 — NBA TV (@NBATV) January 13, 2019

Con un equipo renovado y el alivio de contar con un base tradicional, los Suns se perfilan como contendientes en una temporada donde buscarán consolidarse entre los mejores del Oeste.