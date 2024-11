Este sábado, 23 de noviembre, los Chicago Bulls (7-10) y los Memphis Grizzlies (9-7) se enfrentan en el United Center en un duelo crucial para ambos equipos, que ocupan posiciones intermedias en sus respectivas conferencias. Con realidades diferentes, pero urgencias similares, este partido se presenta como una prueba importante para medir las aspiraciones de cada conjunto en la temporada 2024-2025 de la NBA.

Chicago Bulls:

Los Bulls han mostrado un desempeño inconsistente durante el inicio de la temporada. Aunque han logrado victorias destacadas contra equipos como Milwaukee y New York, también han sufrido derrotas aplastantes ante rivales menos fuertes como Utah o Houston. Zach LaVine, Nikola Vucevic y Coby White lideran al equipo, pero la falta de profundidad en el banquillo y las dudas sobre el desarrollo de jóvenes como Josh Giddey han afectado su regularidad.

Patrick Williams es duda debido a molestias en el pie, mientras que Lonzo Ball continúa fuera. A pesar de sus altibajos, los Bulls llegan con confianza tras derrotar a Atlanta en la Copa NBA menos de 24 horas antes del encuentro.

Memphis Grizzlies:

Los Grizzlies, plagados de lesiones, enfrentan el reto de mantenerse competitivos sin su estrella Ja Morant, quien se ha perdido siete juegos consecutivos. Otros jugadores clave como Marcus Smart y G.G. Jackson también están fuera, mientras que Vince Williams Jr. es baja confirmada.

A pesar de estas adversidades, el equipo dirigido por Taylor Jenkins ha demostrado su resiliencia, apoyándose en figuras como Jaren Jackson Jr., Desmond Bane y el español Santi Aldama, quienes han sostenido al equipo en ambos lados de la cancha. Los Grizzlies vienen de un triunfo sólido frente a Philadelphia y han tenido dos días de descanso previo al partido.

Grizzlies players and coaches surprised the business offices today to say thanks for all they do. 🤝🐻 pic.twitter.com/W2DBmCCnPB

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) November 23, 2024