El Spectrum Center será el escenario de un enfrentamiento clave en la Conferencia Este, donde los Charlotte Hornets y los Atlanta Hawks medirán fuerzas con la intención de definir hacia dónde se dirige su temporada. Los Hornets, en una lucha constante por mantenerse competitivos, intentan mantenerse en la pelea por el play-in. Por otro lado, los Hawks llegan con el propósito de estabilizar su rendimiento, oscilando entre victorias sorprendentes y derrotas inexplicables. Este choque promete ser crucial para ambos.

Detalles del partido

Fecha: 30 de noviembre (EE. UU.), madrugada del 1 de diciembre (Europa).

Hora:

República Dominicana, EE. UU. (Boston, Nueva York, Miami): 18:00.

México (Central): 17:00.

España, Francia, Italia: 00:00.

Lugar: Spectrum Center, Charlotte, Carolina del Norte.

Contexto de los equipos

Charlotte Hornets: Entre lesiones y limitaciones

Los Hornets comenzaron la temporada con un rendimiento prometedor, pero las lesiones y la inconsistencia han lastrado sus aspiraciones. Actualmente, cuentan con solo dos victorias en sus últimos 10 partidos, un ritmo insuficiente incluso en una conferencia tan abierta como el Este.

La baja reciente de jugadores clave como LaMelo Ball, Miles Bridges y otros titulares habituales ha complicado aún más la situación. Esta noche, el equipo podría depender nuevamente de Brandon Miller, el joven escolta que, con actuaciones destacadas como los 38 puntos contra Detroit, está demostrando ser una pieza clave en el futuro de la franquicia. Su capacidad para liderar será esencial en este partido.

Atlanta Hawks: El arte de la imprevisibilidad

Los Hawks, por su parte, son un equipo tan impredecible como talentoso. Capaces de vencer a Boston y Cleveland en sus propias casas, también han caído ante los Wizards en dos ocasiones, reflejando una preocupante inconsistencia. Su doble victoria reciente ante Cleveland podría marcar un punto de inflexión, pero necesitan consolidar ese impulso para demostrar que su potencial no es solo anecdótico.

Trae Young, aunque está teniendo su temporada menos efectiva en cuanto a anotación, sigue siendo el líder indiscutible de los Hawks. Su brillante labor como pasador, liderando la liga con 12,1 asistencias por partido, lo convierte en una amenaza constante. Si logra combinar su capacidad de pase con una noche efectiva en el tiro, Atlanta podría llevarse la victoria.

Claves del partido

1. Dominio en la pintura

Los Hawks son uno de los equipos más efectivos anotando y defendiendo en la pintura, una debilidad notoria en los Hornets. Atlanta promedia 55,5 puntos en la pintura, mientras que Charlotte apenas alcanza los 40,4. Este desequilibrio podría ser decisivo.

2. Batalla desde el perímetro

Charlotte es el segundo equipo que más intenta triples en la liga, con 44,4 por partido, y el tercero en aciertos totales (16,2). A pesar de su efectividad promedio, su volumen de lanzamientos podría ser suficiente para superar a Atlanta en este apartado, siempre y cuando tengan una buena noche.

3. Velocidad y anotación

Aunque ambos equipos tienen problemas ofensivos, la velocidad con la que juegan los Hawks podría generar más posesiones y aumentar la puntuación total del partido, compensando las carencias anotadoras.

Trae Young is averaging 16.4 PPG, 16.2 APG, 2.2 SPG over his last 5 games, scoring or assisting on 48% of the Atlanta Hawks points 😮‍💨 pic.twitter.com/xxHDfr59Bl

— Basketball Forever (@bballforever_) November 29, 2024