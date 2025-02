Chris Duarte revela tiene múltiples ofertas, ¿se piensa reintegrar a la Selección? El escolta puertoplateño, tras ser liberado por los Chicago Bulls, se declara en control de su futuro, entre ofertas de la NBA, Europa y Asia, mientras se reintegra a la selección nacional.

El panorama del baloncesto dominicano se llena de expectativas con las declaraciones de Chris Duarte, quien, tras haber sido dejado libre por los Bulls de Chicago, asegura contar con propuestas de todas partes. En una entrevista en el marco del partido entre República Dominicana y Canadá, durante la ventana clasificatoria a la Copa América, Duarte abrió una ventana a su futuro, señalando que su destino profesional está en manos de factores externos, pero él se mantiene enfocado en entrenar, compartir con su familia y dar lo mejor de sí en cada oportunidad.

Un Futuro con Múltiples Caminos

Chris Duarte ha dejado claro que las oportunidades no le faltan. “Yo tengo ofertas en todos lados, de NBA, tengo ofertas de Europa, tengo ofertas de China, tengo ofertas de todos lados, de verdad que sí”, expresó con convicción el jugador, subrayando la diversidad de opciones que se le presentan en el mundo del baloncesto profesional. Esta afirmación se da en un contexto en el que el dominicano, de 27 años, se encuentra en una etapa de transición luego de haber jugado escasos minutos en la presente temporada de la NBA, donde promedió 4.4 minutos, 2.1 puntos, 0.5 asistencias y 1.2 rebotes en 17 encuentros.

La versatilidad de Duarte es uno de los rasgos que le ha permitido destacar en distintos escenarios. Su habilidad para desempeñarse tanto en la defensa como en el ataque le abre las puertas a ligas de primer nivel. Entre las opciones se menciona un posible contrato con los New York Knicks, quienes, según los rumores, valorarían su capacidad para complementar el esquema del equipo y, de ser oficial, se convertiría en compañero de compatriota Karl Towns. Por otro lado, también se baraja la posibilidad de un futuro en el mercado europeo, donde equipos de alto nivel, como el Real Madrid, han mostrado interés en sumarlo a sus filas.

La Decisión de no Participar en la Ventana Clasificatoria

A pesar de las múltiples propuestas, el escolta puertoplateño ha optado por no jugar en la actual ventana clasificatoria a la Copa América. Ante la pregunta sobre esta ausencia, Duarte explicó que existen factores fuera de su control, dejando en claro que su enfoque actual es profesional y personal. “Esas son cosas que yo no puedo controlar, en la vida las cosas que tú no puedes controlar, yo aprendí que tú tienes que dejarla ir, no puede hacer nada más que ser un profesional, ir a trabajar, hacer lo que se me pide”, afirmó, reflejando una filosofía de vida que le permite manejar la incertidumbre y enfocarse en lo que sí puede dominar: su rendimiento y su preparación.

Esta decisión, si bien ha generado interrogantes entre los aficionados y medios deportivos, puede interpretarse como parte de una estrategia más amplia de negociación y reintegración a un entorno competitivo. Al no comprometerse inmediatamente con la ventana clasificatoria, Duarte mantiene la posibilidad de centrarse en negociaciones que potencien su retorno a la NBA o su incursión en otras ligas de alto rendimiento, sin perder de vista su compromiso con la selección dominicana, a la que ya ha representado en anteriores competencias, incluyendo los torneos preolímpicos.

El Regreso a Casa y la Prioridad de la Familia

Más allá de las ofertas profesionales, Chris Duarte resalta la importancia de pasar tiempo con su familia. En medio de la vorágine de propuestas internacionales, el jugador se muestra tranquilo y satisfecho con el momento actual, disfrutando de la cercanía con sus seres queridos y aprovechando cada día para entrenar y perfeccionar su juego. “Me siento como nunca, estoy entrenando diario y pasando tiempo con mi familia, esperando para decidir dónde jugaré y, una vez que determine qué hacer, aprovechar al máximo”, comentó, lo que evidencia una madurez y una visión integral que van más allá del rendimiento en la cancha.

El tiempo que el dominicano pasará en el país es incierto. Al ser convocado para formar parte de la FibaAmericup, se espera que su presencia influya de manera positiva en la selección nacional, liderada por Néstor “Che” García. Sin embargo, cuando se le preguntó por la duración de su estadía, Duarte no ofreció una respuesta definida, dejando abierta la posibilidad de partir en el momento en que se cierre un acuerdo favorable en el exterior.

Implicaciones para el Baloncesto Dominicano e Internacional

La situación de Chris Duarte es un reflejo del dinamismo actual en el baloncesto global. Su capacidad para generar interés en múltiples mercados destaca la creciente calidad de los jugadores dominicanos y su impacto en ligas de primer nivel. Este escenario también pone en relieve la complejidad de las decisiones que enfrentan los deportistas de élite, quienes deben equilibrar aspiraciones profesionales, oportunidades internacionales y el compromiso con la representación de sus países.

El camino que elija Duarte podría sentar un precedente para otros jugadores dominicanos, mostrando que el talento local es reconocido y valorado en los mercados más exigentes del mundo. Tanto la NBA como las ligas europeas y asiáticas se benefician de contar con jugadores versátiles y comprometidos, capaces de adaptarse a diferentes estilos de juego y entornos competitivos.

Chris Duarte se encuentra en una encrucijada profesional que, lejos de limitarlo, se presenta como una ventana de oportunidades para crecer y redefinir su carrera. Con ofertas que abarcan desde la NBA hasta los grandes escenarios europeos y asiáticos, el dominicano tiene en sus manos la posibilidad de escribir un nuevo capítulo en el baloncesto mundial. Su decisión, aún por tomar, estará influenciada no solo por las propuestas económicas y deportivas, sino también por su deseo de mantener un equilibrio entre la excelencia profesional y el bienestar personal. Lo que está claro es que, sea cual sea el camino elegido, el futuro de Chris Duarte promete ser tan emocionante e impredecible como el propio baloncesto.