¿Por qué no juega Brais Méndez en la Real Sociedad y cuándo vuelve a las canchas? El mediocampista gallego regresa a Donostia tras sufrir una lesión frente al Manchester United y se perderá el próximo compromiso liguero.

La Real Sociedad no solo lamenta su eliminación en Europa tras la derrota frente al Manchester United, sino que ahora debe afrontar una nueva dificultad en su camino: la baja de Brais Méndez. El mediocampista, pieza clave en el esquema de Imanol Alguacil, sufrió una lesión en Old Trafford y no estará disponible para el partido contra el Real Valladolid en el Reale Arena.

La noticia supone un nuevo golpe para un equipo que atraviesa un momento complicado, ya sin aspiraciones en torneos continentales y con la obligación de reaccionar en LaLiga.

Una lesión que enciende las alarmas

Fue el propio Imanol Alguacil quien confirmó la lesión de Brais Méndez en la rueda de prensa posterior al partido en Inglaterra. Aunque el jugador completó los 90 minutos en Old Trafford, el técnico reconoció que el mediocampista terminó con molestias y que el cuerpo médico de la Real Sociedad realizará pruebas en los próximos días para determinar el alcance exacto de su dolencia.

“Tenemos que esperar a las pruebas, pero la sensación no es buena”, señaló Alguacil, dejando entrever que la baja del futbolista podría extenderse más allá del duelo contra el Valladolid.

Baja confirmada y preocupación en el centro del campo

Lo que ya es seguro es que Brais Méndez no estará presente en el partido del fin de semana. Mientras que el resto de la expedición txuri-urdin se quedó en Madrid para preparar el choque ante el Rayo Vallecano, el mediocampista gallego regresó directamente a Donostia para someterse a evaluaciones médicas.

Su ausencia se suma a la de Luka Sucic, otro mediocampista que ya se perdió el encuentro en Inglaterra por molestias en la rodilla. Esto deja a Imanol Alguacil con serios problemas en la zona medular, obligándolo a buscar soluciones en una plantilla que, tras la eliminación europea, necesita recuperar confianza y estabilidad.

El impacto en la Real Sociedad: un golpe anímico y deportivo

La baja de Brais Méndez llega en un momento crítico para la Real Sociedad. La derrota en Old Trafford significó el adiós a la Europa League, una competición en la que el equipo tenía puestas grandes expectativas. Ahora, con LaLiga como único frente, el conjunto donostiarra debe enfocarse en asegurar un puesto en competiciones europeas para la próxima temporada.

Sin embargo, el camino no será fácil. Con la plantilla golpeada anímicamente y las bajas acumulándose, la Real afronta el duelo ante el Valladolid con la presión de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

¿Cuánto tiempo estará de baja Brais Méndez?

Por el momento, es imposible precisar el tiempo de recuperación del mediocampista gallego. Todo dependerá de los resultados de las pruebas médicas que se le realizarán en Donostia. Lo único seguro es que no estará disponible para el próximo partido, y su evolución marcará si podrá regresar en las siguientes jornadas o si su ausencia se prolongará.

Un equipo obligado a reaccionar

Sin Europa y con la obligación de sumar en LaLiga, la Real Sociedad necesita sobreponerse a las adversidades y encontrar soluciones a sus problemas. La baja de Brais Méndez es un obstáculo más en el camino, pero Imanol Alguacil deberá ajustar sus piezas para que el equipo no pierda competitividad en un momento clave de la temporada.

Con un Valladolid necesitado de puntos y un Reale Arena que exigirá una reacción inmediata, la Real Sociedad se enfrenta a una prueba de carácter. La ausencia de Brais Méndez es un golpe duro, pero el equipo donostiarra no tiene margen para lamentaciones: la lucha por Europa continúa.