Los Boston Celtics han quedado eliminados de la Copa NBA en su segunda edición tras un inesperado desenlace en la fase de grupos. A pesar de ganar tres de los cuatro partidos disputados, una ajustada derrota inicial ante los Atlanta Hawks (116-117) terminó siendo fatal para sus aspiraciones. El palmeo decisivo de Onyeka Okongwu en los segundos finales fue el punto de inflexión en el TD Garden, marcando un duro golpe para los campeones de la NBA.

En un torneo donde cada partido cuenta, los Celtics llegaron al último día de la fase de grupos sin jugar pero dependían de otros resultados. Necesitaban una combinación poco probable de marcadores en los partidos de los Knicks y los Magic, pero la victoria de los neoyorquinos (121-106) sobre Orlando selló su destino.

Este es el segundo año consecutivo que Boston no logra superar esta etapa en la Copa NBA. En 2023, los Indiana Pacers los eliminaron en cuartos de final tras un cierre fulminante. Esta vez, los Celtics se quedaron fuera incluso con un récord positivo, mostrando lo implacable que puede ser este nuevo formato.

El grupo C de la Conferencia Este, considerado uno de los más competitivos, tuvo como campeón a los Hawks, quienes lograron victorias clave frente a los favoritos Celtics y Cavaliers. Su consistencia los colocó como el único equipo clasificado antes de la jornada final.

Por el contrario, Cleveland, uno de los equipos con mejor balance en la temporada regular, también quedó eliminado, destacando el impacto del formato en los resultados.

En el grupo B, los Knicks y los Magic protagonizaron un desenlace peculiar. Con una diferencia de +60 puntos en el torneo, Orlando solo necesitaba evitar perder por más de 37 puntos para clasificar. Sin embargo, los Knicks tomaron una ventaja considerable y llegaron a estar 37 puntos arriba, antes de reducir el ritmo. Esto, intencional o no, les permitió evitar a los Celtics en cuartos y enfrentar a los Hawks, una estrategia que generó debate.

Por su parte, los Milwaukee Bucks aseguraron su clasificación en el grupo A con una sólida victoria sobre los Pistons (128-107), liderados por Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard, quienes están en excelente forma.

Los cuartos de final de la Conferencia Este enfrentarán a los Bucks con los Magic y a los Knicks con los Hawks, ambos a partido único. Milwaukee y Nueva York parten como favoritos para avanzar a las semifinales en Las Vegas, pero el formato de eliminación directa puede deparar sorpresas.

