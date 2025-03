Curry en intenso cara a cara con los Pistons Stephen Curry y la intensidad oculta detrás de su enfrentamiento con Isaiah Stewart. Un duelo inesperado que revela el carácter competitivo del base de los Warriors

12/03/2025

El duelo entre los Golden State Warriors y los Detroit Pistons del pasado sábado terminó con una victoria 115-110 para los de San Francisco. Stephen Curry, como de costumbre, lideró a su equipo con una actuación estelar de 32 puntos. Sin embargo, el partido dejó un momento inesperado: una acalorada confrontación entre Curry e Isaiah Stewart, la cual terminó con ambos jugadores sancionados con faltas técnicas.

Lo curioso es que no fue una jugada física ni una disputa por el balón lo que encendió los ánimos. Según Anthony Slater de The Athletic, el incidente tuvo su origen en una burla de Curry hacia su excompañero Dennis Schröder, quien ahora viste los colores de los Pistons. Stewart, fiel a su estilo de protector en la cancha, no dudó en intervenir.

“Steph, especialmente con la confianza que tiene en su juego ahora, hace sus provocaciones y eso molesta a los rivales. Estoy seguro de que Stewart lo vio y pensó: ‘Vamos a calentar esto’”, explicó Slater en el programa Run It Back de FanDuel TV.

El episodio resalta una faceta de Curry que a veces se pasa por alto: su espíritu de lucha y su capacidad para jugar con intensidad emocional, algo que ha sido clave en su éxito en la NBA.

Stephen Curry: Más que un tirador, un líder con fuego competitivo

La imagen de Curry como “asesino con cara de niño” se ha instalado en la narrativa de la NBA, pero eso no significa que sea un jugador dócil o carente de carácter. A lo largo de su carrera, ha demostrado que su confianza y mentalidad competitiva pueden ser tan influyentes como su precisión en el tiro de tres puntos.

El incidente con Stewart refleja una realidad: Curry no necesita a figuras como Draymond Green o Jimmy Butler para defenderlo. Él mismo ha sabido imponerse y responder en los momentos de tensión, lo que ha influido en la identidad del equipo. Los Warriors han tomado su personalidad como estandarte, logrando mantenerse como una franquicia competitiva a pesar del paso del tiempo.

En el pasado, se ha visto a Curry responder con intensidad a provocaciones en playoffs, como ocurrió con Patrick Beverley o incluso en sus duelos contra LeBron James. La diferencia es que ahora parece más dispuesto a asumir ese papel de líder emocional del equipo, algo que antes recaía más en Green o en Klay Thompson.

La nueva era de los Warriors con Jimmy Butler: ¿Un resurgimiento inesperado?

El enfrentamiento con Stewart es solo una anécdota en la historia reciente de los Warriors, quienes han encontrado un segundo aire tras la llegada de Jimmy Butler. La franquicia había dado señales de declive en los últimos años, con lesiones y salidas clave afectando su rendimiento. Sin embargo, el inesperado traspaso por Butler ha dado un giro a su temporada.

Desde su llegada, los Warriors han registrado un impresionante récord de 12-1 con Butler en la cancha. Su presencia ha elevado el nivel defensivo del equipo y ha añadido una nueva dimensión a la ofensiva, complementando a Curry de una manera que pocas estrellas han logrado en el pasado.

Si bien aún falta camino por recorrer, hay quienes creen que Golden State podría ser un contendiente peligroso en los playoffs, siempre y cuando eviten enfrentamientos desfavorables en las primeras rondas.

Conclusión: Curry sigue marcando el camino

El episodio con Stewart es un recordatorio de que Stephen Curry es mucho más que un tirador letal. Su confianza, su capacidad de liderazgo y su competitividad han sido claves en la evolución de los Warriors. Con la llegada de Jimmy Butler, el equipo parece haber encontrado una nueva energía, lo que deja abierta la posibilidad de que este no sea el final de la dinastía dorada.

Por ahora, los Warriors siguen enfocados en su objetivo: demostrar que aún tienen lo necesario para pelear por el título. Y si algo ha quedado claro con Curry, es que subestimarlo nunca es una buena idea.