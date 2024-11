A sus 36 años, D.J. Augustin ha anunciado oficialmente su retiro del baloncesto profesional a través de un emotivo mensaje en Instagram. Con una trayectoria de 15 temporadas en la NBA, el armador compartió su agradecimiento por el deporte que le permitió vivir su sueño desde sus inicios en Nueva Orleans hasta su última aparición en la liga.

“Hoy anuncio oficialmente mi retirada del deporte que he amado durante tanto tiempo. El baloncesto ha sido más que un deporte; ha sido un viaje lleno de recuerdos inolvidables, amistades, lecciones y experiencias más allá de la cancha”, expresó Augustin. “Desde crecer en Nueva Orleans, con el sueño de llegar a la NBA, hasta completar una carrera de 15 temporadas, cumpliendo dicho sueño. Estoy agradecido por cada momento, bueno y malo; cada equipo, cada ciudad y cada aficionado que nos ha apoyado a mí y a mi familia a lo largo del camino”.

BREAKING: DJ Augustin has announced his retirement from basketball after 14 NBA seasons.

Augustin, 36, averaged 9.5 PPG & 3.9 APG in 23.4 MPG in his career, had lifetime earnings of $65 Million, & will receive a full pension & benefits from the NBA.

